DAX 24.392 +1,7%ESt50 5.866 +1,8%MSCI World 4.677 +0,7%Top 10 Crypto 10,40 +3,9%Nas 25.314 +1,0%Bitcoin 69.632 +2,0%Euro 1,1709 +0,2%Öl 110,5 -3,1%Gold 4.564 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 Infineon 623100 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Palantir A2QA4J Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester in den Feierabend -- UniCredit legt Angebot vor: Commerzbank-Übernahme nimmt Fahrt auf -- Rheinmetall, PayPal, BioNTech, NVIDIA, Apple, NEL, Ballard Power im Fokus
Top News
Ausblick: Daimler Truck legt Quartalsergebnis vor Ausblick: Daimler Truck legt Quartalsergebnis vor
DHL-Aktie im Fokus: HV segnet Namensänderung bei börsennotierter Holding ab DHL-Aktie im Fokus: HV segnet Namensänderung bei börsennotierter Holding ab
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aroundtown SA Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
2,35 EUR -0,02 EUR -1,01 %
STU
2,35 EUR -0,01 EUR -0,42 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,69 Mrd. EUR

KGV 4,36 Div. Rendite 3,02%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2DW8Z

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN LU1673108939

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AANNF

Deutsche Bank AG

Aroundtown SA Hold

14:11 Uhr
Aroundtown SA Hold
Aktie in diesem Artikel
Aroundtown SA
2,35 EUR -0,02 EUR -1,01%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aroundtown von 3,30 auf 2,80 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Im April hätten sich die Aktienkurse in den Immobiliensegmenten Einzelhandel und Büros am stärksten entwickelt, schrieb Thomas Rothäusler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Derweil hätten sich die Refinanzierungskonditionen zuletzt verbessert im Vergleich zum März./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:09 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Aroundtown SA

Zusammenfassung: Aroundtown SA Hold

Unternehmen:
Aroundtown SA		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
2,80 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
2,37 €		 Abst. Kursziel*:
18,24%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
2,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,95%
Analyst Name:
Thomas Rothäusler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3,02 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Aroundtown SA

14:11 Aroundtown SA Hold Deutsche Bank AG
27.04.26 Aroundtown SA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
23.04.26 Aroundtown SA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.04.26 Aroundtown SA Buy Warburg Research
14.04.26 Aroundtown SA Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Aroundtown SA

finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX notiert zum Handelsende im Minus
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: Pluszeichen im MDAX
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX fällt zurück
finanzen.net Börse Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Start steigen
finanzen.net MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Aroundtown SA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Start des Mittwochshandels im Plus
EQS Group Aroundtown SA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Aroundtown SA: Release of a capital market information
EQS Group Aroundtown SA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Aroundtown SA: Release of a capital market information
EQS Group Aroundtown SA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Aroundtown SA: Release of a capital market information
EQS Group Aroundtown SA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Aroundtown SA: Release of a capital market information
RSS Feed
Aroundtown SA zu myNews hinzufügen