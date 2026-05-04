Aroundtown SA Aktie
Marktkap. 2,69 Mrd. EURKGV 4,36 Div. Rendite 3,02%
WKN A2DW8Z
ISIN LU1673108939
Symbol AANNF
Aroundtown SA Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aroundtown von 3,30 auf 2,80 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Im April hätten sich die Aktienkurse in den Immobiliensegmenten Einzelhandel und Büros am stärksten entwickelt, schrieb Thomas Rothäusler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Derweil hätten sich die Refinanzierungskonditionen zuletzt verbessert im Vergleich zum März./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:09 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Aroundtown SA
Zusammenfassung: Aroundtown SA Hold
|Unternehmen:
Aroundtown SA
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
2,80 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
2,37 €
|Abst. Kursziel*:
18,24%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
2,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,95%
|
Analyst Name:
Thomas Rothäusler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3,02 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Aroundtown SA
|14:11
|Aroundtown SA Hold
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|27.04.26
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