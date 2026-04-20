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WKN A2DW8Z

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Symbol AANNF

Warburg Research

Aroundtown SA Buy

11:36 Uhr
Aroundtown SA Buy
Aktie in diesem Artikel
Aroundtown SA
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aroundtown von 4,10 auf 3,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel preise den Jahresbericht und den erhöhten Anteil an Grand City durch das Immobilienunternehmen ein, schrieb Andreas Pläsier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mittel- und langfristig sollte der Zukauf sich günstig auswirken und die Verwässerungseffekte durch die Ausgabe neuer Aktien ausgleichen./rob/mf/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Aroundtown SA

Zusammenfassung: Aroundtown SA Buy

Unternehmen:
Aroundtown SA		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
3,80 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
2,63 €		 Abst. Kursziel*:
44,71%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
2,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,05%
Analyst Name:
Andreas Pläsier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3,05 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Aroundtown SA

11:36 Aroundtown SA Buy Warburg Research
14.04.26 Aroundtown SA Underperform Jefferies & Company Inc.
30.03.26 Aroundtown SA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.03.26 Aroundtown SA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.03.26 Aroundtown SA Hold Deutsche Bank AG
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