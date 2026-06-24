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Aroundtown SA Aktie

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2,34 EUR -0,02 EUR -0,68 %
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Marktkap. 2,54 Mrd. EUR

KGV 4,36 Div. Rendite 3,02%
WKN wurde kopiert
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WKN A2DW8Z

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ISIN LU1673108939

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Symbol AANNF

Deutsche Bank AG

Aroundtown SA Hold

14:06 Uhr
Aroundtown SA Hold
Aktie in diesem Artikel
Aroundtown SA
2,34 EUR -0,02 EUR -0,68%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aroundtown von 2,80 auf 2,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Thomas Rothäusler wird in seiner am Donnerstag veröffentlichten Branchenanalyse optimistisch für Wohnimmobilienunternehmen. Dabei zählt er Vonovia zu seinen Favoriten. Vorsichtiger wird er im Gewerbebereich, wobei er im Segment der Logistik-Immobilien Potenzial für eine Neubewertung sieht. Generell hält er höhere Zinsen für eingepreist und sieht Chancen auf einen Schwenk aus Wachstums- in Value-Werte./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Aroundtown SA Hold

Unternehmen:
Aroundtown SA		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
2,40 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
2,34 €		 Abst. Kursziel*:
2,65%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
2,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,48%
Analyst Name:
Thomas Rothäusler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-CMS: Aroundtown SA: Release of a capital market information
EQS Group Aroundtown SA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Aroundtown SA: Release of a capital market information
EQS Group Aroundtown SA: Release of a capital market information
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