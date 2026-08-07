Diageo Aktie
Marktkap. 46,49 Mrd. EURKGV 26,16
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
AI Analyse
Diageo Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Diageo nach Geschäftszahlen von 1700 auf 1770 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Aussagen des Spirituosenherstellers zur Strategie seien "erfrischend offen und detailliert" gewesen, schrieb Mitch Collett in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er begrüßte das, auch wenn er mit anderen Annahmen in die Telefonkonferenz gegangen sei. Es habe Positives wie Negatives gegeben./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Diageo Hold
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
17,70 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
20,91 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,30 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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