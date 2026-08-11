RATIONAL Aktie
Marktkap. 7,49 Mrd. EURKGV 29,63 Div. Rendite 2,42%
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Symbol RTLLF
AI Analyse
RATIONAL Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational von 1050 auf 1070 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Auch wenn der Großküchenausrüster den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 am Donnerstag lediglich bestätigte, habe das Management in der Telefonkonferenz zuversichtlicher gewirkt, schrieb Philippe Lorrain in einer am Montag vorliegenden Studie. So habe der Finanzvorstand angedeutet, dass dank einer US-Zollrückerstattung und trotz des Gegenwinds durch Kosten nun das obere Ende der Margenprognose für das Geschäftsjahr 2026 erreichbar sei. Der Experte blieb bei seiner positiven Haltung, da die Bewertung gesunken sei ungeachtet sich verbessernder Fundamentaldaten./ck/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 04:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RATIONAL
Zusammenfassung: RATIONAL Outperform
|Unternehmen:
RATIONAL AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
1.070,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
660,50 €
|Abst. Kursziel*:
62,00%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
634,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
68,64%
|
Analyst Name:
Philippe Lorrain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
828,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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