Bernstein Research

RATIONAL Outperform

10.08.26

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational von 1050 auf 1070 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Auch wenn der Großküchenausrüster den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 am Donnerstag lediglich bestätigte, habe das Management in der Telefonkonferenz zuversichtlicher gewirkt, schrieb Philippe Lorrain in einer am Montag vorliegenden Studie. So habe der Finanzvorstand angedeutet, dass dank einer US-Zollrückerstattung und trotz des Gegenwinds durch Kosten nun das obere Ende der Margenprognose für das Geschäftsjahr 2026 erreichbar sei. Der Experte blieb bei seiner positiven Haltung, da die Bewertung gesunken sei ungeachtet sich verbessernder Fundamentaldaten./ck/rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 04:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RATIONAL