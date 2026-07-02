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RATIONAL Aktie

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RATIONAL Sector Perform

09:36 Uhr
RATIONAL Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
RATIONAL AG
662,00 EUR 9,00 EUR 1,38%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Rational auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 680 Euro belassen. In seiner Branchenbetrachtung vom Freitag geht Mark Fielding davon aus, dass sich die noch am Anfang stehende Erholung europäischer Industrieunternehmen dank der Entspannung im Nahen Osten fortsetzt. Im zweiten Halbjahr sollten die Ergebnisse (Ebita) gegenüber der ersten Jahreshälfte deutlich steigen, allerdings vor allem wegen unternehmensspezifischer Engagements in langfristigen Wachstumsbereichen wie Rechenzentren, Energieinvestitionen und Produktionsverlagerungen ins nahe Ausland. Auch wegen der hohen Bewertungen bleibt Fielding bei der Titelauswahl recht selektiv. Er bevorzugt weiter Unternehmen mit vergleichsweise sicheren Wachstumsaussichten wie Metso, Weir, Siemens Energy, Alfa Laval, Rotork, Rolls-Royce und Melrose, sieht aber auch attraktive Kaufgelegenheiten bei Daimler Truck, Sandvik und Vesuvius./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 01:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 01:16 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RATIONAL

Zusammenfassung: RATIONAL Sector Perform

Unternehmen:
RATIONAL AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
680,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
658,50 €		 Abst. Kursziel*:
3,26%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
662,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,72%
Analyst Name:
Mark Fielding 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
807,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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