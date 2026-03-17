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RBC Capital Markets

RATIONAL Underperform

09:16 Uhr
RATIONAL Underperform
Aktie in diesem Artikel
RATIONAL AG
672,50 EUR 5,00 EUR 0,75%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rational nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 580 Euro auf "Underperform" belassen. Das Ergebnis je Aktie des Großküchenausrüsters habe die Konsensschätzung leicht verfehlt, schrieb Sebastian Kuenne in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Der Dividendenvorschlag sei hoch, er übertreffe seine Prognose und die Konsenserwartung. Die für das laufende Jahr in Aussicht gestellten Ziele deckten sich mit den Erwartungen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 03:14 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 03:14 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RATIONAL

Zusammenfassung: RATIONAL Underperform

Unternehmen:
RATIONAL AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
580,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
658,50 €		 Abst. Kursziel*:
-11,92%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
672,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,75%
Analyst Name:
Sebastian Kuenne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
818,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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