RATIONAL Aktie
Marktkap. 7,59 Mrd. EURKGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Symbol RTLLF
RATIONAL Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rational nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 580 Euro auf "Underperform" belassen. Das Ergebnis je Aktie des Großküchenausrüsters habe die Konsensschätzung leicht verfehlt, schrieb Sebastian Kuenne in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Der Dividendenvorschlag sei hoch, er übertreffe seine Prognose und die Konsenserwartung. Die für das laufende Jahr in Aussicht gestellten Ziele deckten sich mit den Erwartungen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 03:14 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 03:14 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RATIONAL
Zusammenfassung: RATIONAL Underperform
|Unternehmen:
RATIONAL AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
580,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
658,50 €
|Abst. Kursziel*:
-11,92%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
672,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,75%
|
Analyst Name:
Sebastian Kuenne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
818,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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