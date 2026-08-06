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DZ BANK

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06.08.26
Pfizer Kaufen
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Pfizer Inc.
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Pfizer auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 29 US-Dollar belassen. Im Nicht-Covid-Portfolio überkompensierten die neu eingeführten und akquirierten Produkte die rückläufigen Pandemie-Umsätze, schrieb Elmar Kraus in einer Studie am Donnerstag. Die Stärke des Pharmakonzerns gerade in der Onkologie werde vom Markt derzeit unterbewertet./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 10:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 10:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Pfizer Kaufen

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Elmar Kraus 		KGV*:
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Analysen zu Pfizer Inc.

06.08.26 Pfizer Kaufen DZ BANK
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