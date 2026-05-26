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Symbol PFE

Barclays Capital

Pfizer Underweight

09:46 Uhr
Pfizer Underweight
Aktie in diesem Artikel
Pfizer Inc.
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 25 US-Dollar auf "Underweight" belassen. Angesichts der bisherigen Erfahrungen bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) im zweiten Behandlungszyklus dürften die Erwartungen mit Blick auf die Be6A-LUNG-01-Studie des Pharmakonzerns weiterhin gering sein, schrieb Emily Field am Mittwochabend./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 20:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 20:29 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Nel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Pfizer Underweight

Unternehmen:
Pfizer Inc.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 25,00
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
$ 26,21		 Abst. Kursziel*:
-4,62%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
$ 26,20		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,58%
Analyst Name:
Emily Field 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 28,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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06.05.26 Pfizer Neutral UBS AG
06.05.26 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
05.05.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.04.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
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