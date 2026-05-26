Pfizer Aktie
Marktkap. 126,93 Mrd. EURKGV 18,36 Div. Rendite 6,91%
WKN 852009
ISIN US7170811035
Symbol PFE
Pfizer Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 25 US-Dollar auf "Underweight" belassen. Angesichts der bisherigen Erfahrungen bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) im zweiten Behandlungszyklus dürften die Erwartungen mit Blick auf die Be6A-LUNG-01-Studie des Pharmakonzerns weiterhin gering sein, schrieb Emily Field am Mittwochabend./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 20:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 20:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sean Nel / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Pfizer Underweight
|Unternehmen:
Pfizer Inc.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 25,00
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
$ 26,21
|Abst. Kursziel*:
-4,62%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
$ 26,20
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,58%
|
Analyst Name:
Emily Field
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 28,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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