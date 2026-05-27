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Marktkap. 6,31 Mrd. EUR

KGV 23,17
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Symbol QGEN

Deutsche Bank AG

QIAGEN Buy

10:16 Uhr
QIAGEN Buy
Aktie in diesem Artikel
QIAGEN N.V.
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Qiagen mit einem Kursziel von 43 US-Dollar auf "Buy" belassen. Das Interesse der Investoren habe vor allem dem Tuberkulosetest QuantiFERON gegolten, schrieb Jan Koch in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu Gesprächen mit den Verantwortlichen des Diagnostikspezialisten auf der "European Champions"-Konferenz der Deutschen Bank./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: QIAGEN

Zusammenfassung: QIAGEN Buy

Unternehmen:
QIAGEN N.V.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
30,76 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
30,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jan Koch 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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