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Symbol RACE

UBS AG

Ferrari Buy

08:01 Uhr
Ferrari Buy
Aktie in diesem Artikel
Ferrari N.V.
285,70 EUR -0,40 EUR -0,14%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Ferrari mit einem Kursziel von 483 US-Dollar auf "Buy" belassen. Das Design des neuen Elektromodells Luce habe Sorgen über eine mögliche Markenverwässerung bei dem Luxussportwagenbauer geweckt und eine bemerkenswert negative Kursreaktion der Aktie ausgelöst, schrieb Zuzanna Pusz am Mittwochnachmittag. Für ein abschließendes Urteil sei es indes noch zu früh, und ihre Gespräche mit Ferrari-Kunden während der Präsentation seien konstruktiver gewesen und hätten anhaltende Markenloyalität gezeigt. Pusz sieht Elektromodelle eher als Ergänzung denn als Ersatz für die Produktpalette der Italiener und den sich verändernden Verbraucherpräferenzen sowie dem Regulierungsdruck geschuldet. Ferrari täte angesichts der Anlegerreaktion aber gut daran, seine Marke schrittweise weiterzuentwickeln, anstatt eine radikale Transformation anzustreben./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 16:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JEWEL SAMAD_AFP_Getty10

Zusammenfassung: Ferrari Buy

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
288,30 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
285,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
414,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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