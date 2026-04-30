Akzo Nobel Aktie
Marktkap. 9,14 Mrd. EURKGV 15,94 Div. Rendite 3,34%
WKN A2PB32
ISIN NL0013267909
Symbol AKZOF
Akzo Nobel Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Akzo Nobel nach dem abgelehnten Übernahmeangebot von Nippon Paint Holdings und Sherwin-Williams mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die vom weltgrößten Hersteller von Farben und Lacken zurückgewiesene Kaufofferte impliziere einen Aufschlag von rund 39 Prozent zum letzten Schlusskurs der Akzo-Aktie und von rund 22 Prozent zur durchschnittlichen Marktbewertung, schrieb Katie Richards am Mittwoch. Im strategischen Kontext dürfte das Angebot aber als bescheiden angesehen werden./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 07:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 07:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Akzo Nobel Equal Weight
|Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
47,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
61,48 €
|Abst. Kursziel*:
-23,55%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
62,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-25,28%
|
Analyst Name:
Katie Richards
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
56,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Akzo Nobel N.V.
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|Jefferies & Company Inc.
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