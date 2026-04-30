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Symbol AKZOF

Barclays Capital

Akzo Nobel Equal Weight

11:31 Uhr
Akzo Nobel Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Akzo Nobel N.V.
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Akzo Nobel nach dem abgelehnten Übernahmeangebot von Nippon Paint Holdings und Sherwin-Williams mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die vom weltgrößten Hersteller von Farben und Lacken zurückgewiesene Kaufofferte impliziere einen Aufschlag von rund 39 Prozent zum letzten Schlusskurs der Akzo-Aktie und von rund 22 Prozent zur durchschnittlichen Marktbewertung, schrieb Katie Richards am Mittwoch. Im strategischen Kontext dürfte das Angebot aber als bescheiden angesehen werden./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 07:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 07:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Akzo Nobel Equal Weight

Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
61,48 €		 Abst. Kursziel*:
-23,55%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
62,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-25,28%
Analyst Name:
Katie Richards 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
56,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Akzo Nobel N.V.

11:31 Akzo Nobel Equal Weight Barclays Capital
20.05.26 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
24.04.26 Akzo Nobel Neutral Goldman Sachs Group Inc.
23.04.26 Akzo Nobel Hold Deutsche Bank AG
23.04.26 Akzo Nobel Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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