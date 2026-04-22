Deutsche Bank AG

Akzo Nobel Hold

11:06 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Hold" belassen. Der Farben- und Lackkonzern habe die Erwartungen im ersten Quartal solide übertroffen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Die Jahresziele seien bestätigt worden, Hauptrisiko dafür sei jedoch das zweite Halbjahr./rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 08:14 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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