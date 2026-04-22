Akzo Nobel Aktie
Marktkap. 8,93 Mrd. EURKGV 15,94 Div. Rendite 3,34%
WKN A2PB32
ISIN NL0013267909
Symbol AKZOF
Akzo Nobel Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Hold" belassen. Der Farben- und Lackkonzern habe die Erwartungen im ersten Quartal solide übertroffen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Die Jahresziele seien bestätigt worden, Hauptrisiko dafür sei jedoch das zweite Halbjahr./rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 08:14 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Akzo Nobel Hold
|Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
52,68 €
|Abst. Kursziel*:
4,40%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
52,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,81%
|
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Akzo Nobel N.V.
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|Akzo Nobel Sell
|UBS AG
|11:06
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|22.04.26
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|Akzo Nobel Equal Weight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Akzo Nobel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.03.26
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG