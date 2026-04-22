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Symbol AKZOF

Deutsche Bank AG

Akzo Nobel Hold

11:06 Uhr
Akzo Nobel Hold
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Hold" belassen. Der Farben- und Lackkonzern habe die Erwartungen im ersten Quartal solide übertroffen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Die Jahresziele seien bestätigt worden, Hauptrisiko dafür sei jedoch das zweite Halbjahr./rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 08:14 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Akzo Nobel Hold

Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
52,68 €		 Abst. Kursziel*:
4,40%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
52,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,81%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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