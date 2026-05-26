Ferrari Aktie
Marktkap. 54,72 Mrd. EURKGV 35,55 Div. Rendite 1,13%
WKN A2ACKK
ISIN NL0011585146
Symbol RACE
Ferrari Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Outperform" belassen. Es sei zu früh, sich allzu große Sorgen zu machen, schrieb Tom Narayan in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zur negativen Reaktion auf die Markteinführung des Elektromodells Luce. Der Kursrutsch sei wohl vor allem darauf zurückzuführen, dass das unkonventionelle Design als mögliche Belastung für die Restwerte des Fahrzeugs befürchtet werde. Ähnliche Sorgen habe es aber bereits 2022 beim Purosangue gegeben. Seither sei der zu einem Bestseller avanciert./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 18:47 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 18:47 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tiago Hora / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ferrari Outperform
|Unternehmen:
Ferrari N.V.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
430,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
286,80 €
|Abst. Kursziel*:
49,93%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
287,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
49,70%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
403,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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