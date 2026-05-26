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RBC Capital Markets

Ferrari Outperform

08:01 Uhr
Ferrari Outperform
Aktie in diesem Artikel
Ferrari N.V.
287,25 EUR 2,85 EUR 1,00%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Outperform" belassen. Es sei zu früh, sich allzu große Sorgen zu machen, schrieb Tom Narayan in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zur negativen Reaktion auf die Markteinführung des Elektromodells Luce. Der Kursrutsch sei wohl vor allem darauf zurückzuführen, dass das unkonventionelle Design als mögliche Belastung für die Restwerte des Fahrzeugs befürchtet werde. Ähnliche Sorgen habe es aber bereits 2022 beim Purosangue gegeben. Seither sei der zu einem Bestseller avanciert./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 18:47 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 18:47 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tiago Hora / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ferrari Outperform

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
430,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
286,80 €		 Abst. Kursziel*:
49,93%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
287,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
49,70%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
403,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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