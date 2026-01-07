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Symbol BPAQF

RBC Capital Markets

BP Outperform

16:11 Uhr
BP Outperform
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
6,06 EUR -0,17 EUR -2,78%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP anlässlich der Trennung von Albert Manifold auf "Outperform" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Biraj Borkhataria sprach in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung von einer unerwarteten personellen Veränderung in der Führungsebene, für deren Beurteilung es an einer tiefergehenden Begründung mangele. Zuletzt hätten sich einige Investoren kritisch wegen der Abläufe auf der Hauptversammlung geäußert, merkte er an. Viele Investoren hätten in dem Verwaltungsratschef einen "Motor des Wandels" bei BP gesehen. Dies mache eine negative Kursreaktion nachvollziehbar./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 08:57 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 08:57 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jeff Whyte / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Outperform

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
7,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
5,29 £		 Abst. Kursziel*:
32,30%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,69 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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