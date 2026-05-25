Swiss Re Aktie
Marktkap. 38,84 Mrd. EURKGV 10,21 Div. Rendite 4,74%
WKN A1H81M
ISIN CH0126881561
Symbol SSREF
Swiss Re Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Swiss Re von 114 auf 113 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Ivan Bokhmat zog am Freitagabend ein Fazit zur Berichtssaison der europäischen Versicherer. Die Ertragstrends im Bereich Schaden/Unfall seien im ersten Quartal schwächer gewesen und auch das Lebensversicherungsgeschäft habe unter der Marktvolatilität gelitten, schrieb er. Insgesamt attestiert Bokhmat den Konzernen robuste Gewinne und stabile Bilanzen, aber kaum Ergebnisdynamik bei recht üppigen Bewertungen. Seine Favoriten heißen ASR, AXA, Munich Re und NN./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 17:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Swiss Re
Zusammenfassung: Swiss Re Underweight
|Unternehmen:
Swiss Re AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
113,00 CHF
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
120,05 CHF
|Abst. Kursziel*:
-5,87%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
121,13 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,71%
|
Analyst Name:
Ivan Bokhmat
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
123,43 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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