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Barclays Capital

Swiss Re Underweight

08:51 Uhr
Swiss Re Underweight
Aktie in diesem Artikel
Swiss Re AG
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Swiss Re von 114 auf 113 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Ivan Bokhmat zog am Freitagabend ein Fazit zur Berichtssaison der europäischen Versicherer. Die Ertragstrends im Bereich Schaden/Unfall seien im ersten Quartal schwächer gewesen und auch das Lebensversicherungsgeschäft habe unter der Marktvolatilität gelitten, schrieb er. Insgesamt attestiert Bokhmat den Konzernen robuste Gewinne und stabile Bilanzen, aber kaum Ergebnisdynamik bei recht üppigen Bewertungen. Seine Favoriten heißen ASR, AXA, Munich Re und NN./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 17:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Swiss Re

Zusammenfassung: Swiss Re Underweight

Unternehmen:
Swiss Re AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
113,00 CHF
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
120,05 CHF		 Abst. Kursziel*:
-5,87%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
121,13 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,71%
Analyst Name:
Ivan Bokhmat 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
123,43 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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