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WKN A2QL01

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Symbol STLA

Deutsche Bank AG

Stellantis Hold

09:56 Uhr
Stellantis Hold
Aktie in diesem Artikel
Stellantis
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Hold" belassen. Der Autokonzern habe seine Ziele und die Strategie für 2030 vorgestellt sowie eine Finanzprognose für 2028 vorgelegt, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die Strategie hänge aber stark davon ab, dass das Wachstum tatsächlich eintritt, sowie von Kostensenkungsmaßnahmen, die in Nordamerika und Europa erheblich zur Ergebnisverbesserung beitragen müssten./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Stellantis Hold

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
7,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
6,66 €		 Abst. Kursziel*:
5,12%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
6,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,04%
Analyst Name:
Christoph Laskawi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,45 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stellantis

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08:01 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
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22.05.26 Stellantis Equal Weight Barclays Capital
22.05.26 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
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