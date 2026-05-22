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Symbol RACE

Barclays Capital

Ferrari Overweight

17:46 Uhr
Ferrari Overweight
Aktie in diesem Artikel
Ferrari N.V.
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ferrari auf "Overweight" mit einem Kursziel von 355 Euro belassen. Henning Cosman beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit der Einführung des neuen Elektro-Sportwagens Luce, dessen Aussehen und Preis noch unbekannt seien. Er geht von einer Positionierung im Hochpreis- und Kleinvolumensegment aus, die viele Bedenken ausräumen werde./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 05:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2026 / 05:30 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Kosarev Alexander / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ferrari Overweight

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
355,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
306,75 €		 Abst. Kursziel*:
15,73%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
305,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,37%
Analyst Name:
Henning Cosman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
403,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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