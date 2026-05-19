Roche Aktie
WKN 855167
ISIN CH0012032048
Symbol RHHVF
Roche Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 410 Franken auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon berichtete am Montagabend von einer Telefonkonferenz mit dem Chef der Schweizer, Thomas Schinecker, in der Vorwoche. Schinecker habe sich zuversichtlich geäußert zu Giredestrant in der adjuvanten Brustkrebstherapie, zu Sicherheitsprofil und Umsatzchancen von Fenebrutinib gegen Multiple Sklerose und auch zum Abnehmwirkstoff Enicepatide. Gordon sieht bei Roche die langfristig stabilsten Wachstumschancen im europäischen Pharmabereich./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 19:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Roche Overweight
|Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
410,00 CHF
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
-
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Gordon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
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