DAX 25.268 -0,5%ESt50 6.092 -0,7%MSCI World 4.813 -0,1%Top 10 Crypto 9,8280 +0,3%Nas 26.344 +0,2%Bitcoin 66.278 -0,2%Euro 1,1641 +0,0%Öl 98,66 +2,5%Gold 4.512 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 D-Wave Quantum A3DSV9 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 Microsoft 870747 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriff im Iran trotz Waffenruhe: DAX belastet -- Nordex erhält Megaauftrag -- Sivers Semiconductors, Infineon, STMicro, Ferrari, Softbank, Merck, SK hynix, Samsung, D-Wave im Fokus
Top News
IREN: Vom Bitcoin-Miner zum Rückgrat des KI-Booms - Paul Tudor Jones hat Beteiligung um 57 % aufgestockt! IREN: Vom Bitcoin-Miner zum Rückgrat des KI-Booms - Paul Tudor Jones hat Beteiligung um 57 % aufgestockt!
Verbraucher aufgepasst - Neuerungen & Gesetze: Das ändert sich ab Juni 2026 Verbraucher aufgepasst - Neuerungen & Gesetze: Das ändert sich ab Juni 2026
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Roche Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Bei einem anderen Broker handeln Smartphone
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 855167

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0012032048

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RHHVF

Diese Aktie wird nicht mehr gehandelt
Barclays Capital

Roche Overweight

12:26 Uhr
Roche Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 410 Franken auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon berichtete am Montagabend von einer Telefonkonferenz mit dem Chef der Schweizer, Thomas Schinecker, in der Vorwoche. Schinecker habe sich zuversichtlich geäußert zu Giredestrant in der adjuvanten Brustkrebstherapie, zu Sicherheitsprofil und Umsatzchancen von Fenebrutinib gegen Multiple Sklerose und auch zum Abnehmwirkstoff Enicepatide. Gordon sieht bei Roche die langfristig stabilsten Wachstumschancen im europäischen Pharmabereich./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 19:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Roche Overweight

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
410,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Gordon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

12:26 Roche Overweight Barclays Capital
04.05.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
01.05.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.04.26 Roche Overweight Barclays Capital
27.04.26 Roche Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

dpa-afx Roche-Aktie legt zu: Kooperation mit MPP bei Lizenzierung von Grippemittel Xofluza
dpa-afx Roche-Aktie dennoch schwächer: Tecentriq erhält US-Zulassung bei Blasenkrebs
dpa-afx Roche-Aktie im Plus: Währungseffekte belasten - Prognose bleibt bestätigt
dpa-afx ROUNDUP: Roche bekommt Gegenwind durch Währungseffekte - Jahresziel steht
Roche Holding AG Roche to present new data at ASCO 2026, reinforcing giredestrant's potential to transform the treatment paradigm in early breast cancer
Benzinga Roche, Eli Lilly Alzheimer&#39;s Blood Test Cleared In Europe For Earlier Detection
Roche Holding AG Roche receives CE mark for new blood test to detect Alzheimer's pathology: Elecsys® plasma phosphorylated-tau 217 (pTau217)
Benzinga Roche To Acquire PathAI In Up To $1.05 Billion Deal To Expand Digital Pathology Push
Roche Holding AG Roche enters into a definitive merger agreement to acquire PathAI to transform AI-driven diagnostics
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Microsoft, Bank of America, Roche and GSI Technology
Zacks Top Analyst Reports for Microsoft, Bank of America & Roche
Benzinga Where Roche Fits In A 2026 Portfolio
RSS Feed
Roche AG (Genussschein) zu myNews hinzufügen