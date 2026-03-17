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Barclays Capital

Roche Overweight

08:01 Uhr
Roche Overweight
Aktie in diesem Artikel
Roche AG (Genussschein)
432,80 USD 29,91 USD 7,42%
Charts| News| Analysen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Roche nach einer Investorenveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 410 Franken belassen. Im Fokus hätten Studiendaten zum Medikament Fenebrutinib gestanden, schrieb James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es gebe Zuversicht, dass das oral zu verabreichende Mittel ein höchst effizientes Multiple-Sklerose-Medikament werde. Auch wenn noch Sicherheitsfragen offen blieben, bewertet er das Chance-Risiko-Verhältnis eher positiv./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 19:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 19:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Roche Overweight

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
410,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
∞%
Analyst Name:
James Gordon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
341,33 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

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08:01 Roche Overweight Barclays Capital
10.04.26 Roche Buy UBS AG
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