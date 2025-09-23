SMC Research

SPAC ONE Kaufen

09:49 Uhr

Laut SMC-Research unterstreicht der Geschäftsbericht des Jahres 2025 der Staige One AG die Richtigkeit der im letzten Jahr durch das Unternehmen eingeleiteten Strategieerweiterung auf Anwendungen außerhalb des Sports. Während nämlich die Entwicklung im „alten“ Bereich weiter von starken Verzögerungen geprägt sei, habe Staige nach Einschätzung des SMC-Analysten Adam Jakubowski im Geschäftsbereich „Staige for Industries“ wichtige Fortschritte mit starker Signalwirkung erzielen können. Auf Basis der Annahme, dass dieser Weg erfolgreich fortgesetzt werden kann, bestätigen die Analysten ihre positive Einschätzung der Aktie.

Mit den Zahlen für 2025 habe Staige One erneut ein Geschäftsjahr abgeschlossen, in dem die ursprünglichen Wachstumserwartungen deutlich verfehlt worden seien. Ursächlich dafür sei vor allem die Entwicklung im Sportbereich gewesen. Der große ACME-Auftrag aus China, mit dem ursprünglich erhebliche Hoffnungen verbunden gewesen seien, habe auch 2025 praktisch keinen Beitrag geleistet, und es sei inzwischen fraglich, ob und wann sich daraus noch ein substanzieller Roll-out ergeben werde. Auch die Zusammenarbeit mit ClipMyHorse.TV entwickele sich zwar weiter in die richtige Richtung, verlaufe aber ebenfalls deutlich zäher als ursprünglich angenommen.

Vor diesem Hintergrund sei die strategische Erweiterung auf Anwendungen außerhalb des Sports aus Sicht der Analysten richtig und dringend notwendig gewesen. Mit Staige for Industries adressiere das Unternehmen nun deutlich größere Märkte und könne dabei eine Technologie einsetzen, die im Sportbereich entwickelt und erprobt worden sei, aber gerade in sicherheitsrelevanten Anwendungen ein breites Einsatzspektrum biete. Die ersten gemeldeten Vertriebserfolge stimmen diesbezüglich zuversichtlich, so die Analysten. Während das Projekt am Dortmunder adesso-Hauptsitz einmal mehr die große Bedeutung des Großaktionärs als operativer Partner unterstreiche, habe Staige mit dem jüngst gemeldeten Behördenauftrag ein erstes großes Ausrufezeichen außerhalb des adesso-Umfelds gesetzt. Auch die Pipeline von rund 90 Projekten mit einem ungewichteten Gesamtpotenzial von mehr als 20 Mio. Euro deute darauf hin, dass diesem Abschluss weitere folgen könnten.

Noch bleibe allerdings abzuwarten, wie schnell sich diese Fortschritte in Erlöse und Ergebnisse ummünzen lassen. Für 2026 stelle Staige eine Umsatzverdopplung auf rund 4,1 Mio. Euro und eine deutliche Annäherung an den EBITDA-Breakeven in Aussicht. Die Analysten halten daran fest, dass Staige aus der Kombination aus technologischer Kompetenz, ersten Referenzen im Industries-Bereich und der Unterstützung durch adesso grundsätzlich eine attraktive Wachstumsperspektive entwickeln könne . Zugleich bleiben die Prognosen wegen der frühen Phase des neuen Geschäfts und der bisherigen Verzögerungen mit einer hohen Unsicherheit behaftet.

Hinzu komme, dass die Bilanzsituation nach dem erneut hohen Verlust deutlich angespannter geworden sei. Die Eigenkapitalquote sei stark gesunken, die Liquidität sei zum Jahresende sehr niedrig gewesen und die weitere Entwicklung bleibe auch von externer Finanzierung abhängig. Solange die Großaktionäre hinter Staige stehen, wofür die jüngste Aufstockung des Gesellschafterdarlehens durch adesso ein wichtiges Signal sei, verfüge das Unternehmen aber über die notwendige Zeit, um die neuen Chancen in Richtung Breakeven zu entwickeln.

Die Analysten haben ihre Schätzungen erneut reduziert und ihr Kursziel von 3,60 auf 3,25 Euro gesenkt. Damit signalisiere das Modell weiterhin ein hohes Kurspotenzial, dem allerdings unverändert ein erhöhtes Prognoserisiko gegenüberstehe. Die Analysten belassen ihr Urteil daher auf „Speculative Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 08.06.2026 um 9:45 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 07.06.2026 um 22:30 Uhr fertiggestellt und am 08.06.2026 um 9:30 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/06/2026-06-08-SMC-Update-StaigeOne_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com