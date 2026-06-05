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National Grid Aktie

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14,00 EUR -0,13 EUR -0,88 %
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12,71 CHF -0,12 CHF -0,96 %
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Marktkap. 70,1 Mrd. EUR

KGV 19,37 Div. Rendite 3,82%
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Symbol NGGTF

Deutsche Bank AG

National Grid Hold

12:51 Uhr
National Grid Hold
Aktie in diesem Artikel
National Grid plc
14,00 EUR -0,13 EUR -0,88%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für National Grid von 1370 auf 1250 Pence gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Der mögliche künftige Premierminister Andy Burnham fordere mehr staatliche Kontrolle über heimische Wasser- und Energieversorger, und sorge damit für einige Verunsicherung in der Branche, schrieb James Brand in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Die britische Politik habe den Sektor bisher sehr gut walten lassen./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: National Grid Hold

Unternehmen:
National Grid plc		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
12,50 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
14,42 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Brand 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,61 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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