National Grid Aktie
Marktkap. 70,1 Mrd. EURKGV 19,37 Div. Rendite 3,82%
WKN A2DQWX
ISIN GB00BDR05C01
Symbol NGGTF
National Grid Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für National Grid von 1370 auf 1250 Pence gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Der mögliche künftige Premierminister Andy Burnham fordere mehr staatliche Kontrolle über heimische Wasser- und Energieversorger, und sorge damit für einige Verunsicherung in der Branche, schrieb James Brand in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Die britische Politik habe den Sektor bisher sehr gut walten lassen./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: National Grid Hold
|Unternehmen:
National Grid plc
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
12,50 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
14,42 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Brand
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,61 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu National Grid plc
|12:51
|National Grid Hold
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|01.06.26
|National Grid Sell
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|RBC Capital Markets
|27.05.26
|National Grid Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|National Grid Overweight
|Barclays Capital
|12:51
|National Grid Hold
|Deutsche Bank AG
|01.06.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|29.05.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.05.26
|National Grid Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|National Grid Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|National Grid Overweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|14.04.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|01.06.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|18.05.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|24.04.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|17.04.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|16.03.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|12:51
|National Grid Hold
|Deutsche Bank AG
|29.05.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.05.26
|National Grid Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.05.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets