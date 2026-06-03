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Symbol IFNNF

Bernstein Research

Infineon Outperform

16:11 Uhr
Infineon Outperform
Aktie in diesem Artikel
Infineon AG
78,79 EUR 4,37 EUR 5,87%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Der Halbleiterhersteller sei gut für die Zukunft der Quantentechnologie aufgestellt, schrieb Mark Newman in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Im Bereich der Ionenfallen-Systeme sei Infineon bereits der führende Fertiger und beliefere die größten Akteure dieses Teilbereichs./niw/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2026 / 23:14 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2026 / 23:14 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Infineon

Zusammenfassung: Infineon Outperform

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
79,03 €		 Abst. Kursziel*:
-6,36%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
78,79 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,08%
Analyst Name:
Mark Newman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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