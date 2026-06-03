Infineon Aktie
Marktkap. 100,66 Mrd. EURKGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
Infineon Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Der Halbleiterhersteller sei gut für die Zukunft der Quantentechnologie aufgestellt, schrieb Mark Newman in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Im Bereich der Ionenfallen-Systeme sei Infineon bereits der führende Fertiger und beliefere die größten Akteure dieses Teilbereichs./niw/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2026 / 23:14 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2026 / 23:14 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Infineon
Zusammenfassung: Infineon Outperform
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
74,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
79,03 €
|Abst. Kursziel*:
-6,36%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
78,79 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,08%
|
Analyst Name:
Mark Newman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
77,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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