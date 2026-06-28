Infineon Aktie
Marktkap. 101,96 Mrd. EURKGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
Infineon Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 102 Euro auf "Outperform" belassen. Dien Wang erwähnte den Chiphersteller am Freitag in seiner Branchenanalyse zum Thema "Humanoide Roboter". Wie zuvor schon festgestellt, sei es immer noch zu früh, um die endgültigen Gewinner dieses Megatrends zu identifizieren. Er sieht auch Chancen für verzögert einsteigende Unternehmen, da es für die Pioniere bislang noch keinen dauerhaften Wettbewerbsvorteil gebe./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 11:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2026 / 20:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Infineon Outperform
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
102,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
79,45 €
|Abst. Kursziel*:
28,38%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
80,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,40%
|
Analyst Name:
Dien Wang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
85,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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