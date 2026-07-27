DAX 25.493 +0,5%ESt50 6.294 +0,2%MSCI World 4.807 +0,2%Top 10 Crypto 8,2400 -3,9%Nas 24.955 +0,1%Bitcoin 55.925 -0,2%Euro 1,1402 +0,3%Öl 83,72 -5,3%Gold 4.044 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Microsoft 870747 Tesla A1CX3T RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Berichtssaison: DAX schließt fester -- Mercedes übertrifft Margen-Erwartungen -- Goldpreis sinkt -- Apple 5 Billionen US-Dollar wert -- DroneShield, Oracle, Chiptitel, Apple, SpaceX im Fokus
Top News
Infineon-Aktie stürzt dritten Tag in Folge ab: Warum Anleger jetzt nervös werden Infineon-Aktie stürzt dritten Tag in Folge ab: Warum Anleger jetzt nervös werden
Amazon-Aktie vor den Zahlen: Ist eine 4-Billionen-Dollar-Bewertung bis 2027 drin? Amazon-Aktie vor den Zahlen: Ist eine 4-Billionen-Dollar-Bewertung bis 2027 drin?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AUTO1 Aktie

Kaufen
Verkaufen
AUTO1 Aktien-Sparplan
23,84 EUR -0,80 EUR -3,25 %
STU
finanzen.net zero
AUTO1 jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 5,26 Mrd. EUR

KGV 76,64 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2LQ88

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A2LQ884

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ATOGF

Deutsche Bank AG

AUTO1 Buy

13:21 Uhr
AUTO1 Buy
Aktie in diesem Artikel
AUTO1
23,84 EUR -0,80 EUR -3,25%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Auto1 vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die gute Dynamik des ersten Quartals dürfte sich fortgesetzt haben, schrieb Nizla Naizer in einem Ausblick am Dienstag. Der Online-Autohändler wachse schneller als der Gesamtmarkt und gewinne so Marktanteile./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AUTO1 Buy

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,90 €		 Abst. Kursziel*:
28,51%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
23,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,23%
Analyst Name:
Nizla Naizer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,93 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUTO1

13:21 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
10.07.26 AUTO1 Buy Jefferies & Company Inc.
06.07.26 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.07.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.06.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu AUTO1

finanzen.net Ausblick: AUTO1 gewährt Anlegern Blick in die Bücher
wikifolio Die heißesten Aktien der letzten Woche
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX liegt im Plus
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Handelsstart steigen
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: Pluszeichen im MDAX
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX mittags mit Gewinnen
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX gibt nachmittags nach
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: AUTO1 Group successfully prices its third consumer car loan ABS: FinanceHero 3
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
AUTO1 zu myNews hinzufügen