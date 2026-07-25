Sartorius Stedim Biotech Aktie
Marktkap. 16,28 Mrd. EURKGV 76,93 Div. Rendite 0,33%
WKN A2AJKS
ISIN FR0013154002
Symbol SDMHF
Sartorius Stedim Biotech Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Sartorius Stedim nach Zahlen zum zweiten Quartal von 245 auf 230 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Der Ausrüster und Zulieferer der biopharmazeutischen Industrie habe beim Umsatz und beim Gewinn je Aktie leicht enttäuscht, schrieb Delphine Le Louet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die bereinigte operative Marge habe der Markterwartung entsprochen./la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 20:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 20:09 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Outperform
|Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
230,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
165,90 €
|Abst. Kursziel*:
38,64%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
169,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,85%
|
Analyst Name:
Delphine Le Louet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
230,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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