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Sartorius Stedim Biotech Aktie

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169,30 EUR +6,70 EUR +4,12 %
STU
170,20 EUR +7,70 EUR +4,74 %
HAML
finanzen.net zero
Sartorius Stedim Biotech jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 16,28 Mrd. EUR

KGV 76,93 Div. Rendite 0,33%
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Symbol SDMHF

Bernstein Research

Sartorius Stedim Biotech Outperform

15:26 Uhr
Sartorius Stedim Biotech Outperform
Aktie in diesem Artikel
Sartorius Stedim Biotech
169,30 EUR 6,70 EUR 4,12%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Sartorius Stedim nach Zahlen zum zweiten Quartal von 245 auf 230 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Der Ausrüster und Zulieferer der biopharmazeutischen Industrie habe beim Umsatz und beim Gewinn je Aktie leicht enttäuscht, schrieb Delphine Le Louet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die bereinigte operative Marge habe der Markterwartung entsprochen./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 20:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 20:09 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Outperform

Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
165,90 €		 Abst. Kursziel*:
38,64%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
169,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,85%
Analyst Name:
Delphine Le Louet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
230,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius Stedim Biotech

15:26 Sartorius Stedim Biotech Outperform Bernstein Research
24.07.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
13.07.26 Sartorius Stedim Biotech Neutral UBS AG
22.06.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech

finanzen.net Sartorius Stedim Biotech öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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EQS Group Sartorius Stedim Biotech continues positive development and expands profitable growth
EQS Group Sartorius Stedim Biotech reports robust first-quarter results for fiscal 2026
EQS Group Resolutions of the Combined Annual Shareholders’ Meeting of Sartorius Stedim Biotech S.A.
EQS Group Sartorius Stedim Biotech sharpens strategy with biopharma focus and sets new mid-term growth targets
EQS Group Sartorius Stedim Biotech releases Universal Registration Document 2025
EQS Group Board of Directors of Sartorius Stedim Biotech S.A. resolves dividend proposal of 0.69 euros
EQS Group Sartorius Stedim Biotech achieves considerable profitable growth in 2025 and maintains positive outlook
EQS Group Sartorius Stedim Biotech publishes unaudited results for the first nine months of 2025
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