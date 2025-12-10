DAX24.044 -0,5%Est505.703 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,53 -2,6%Nas23.576 +0,1%Bitcoin79.051 -0,9%Euro1,1639 +0,1%Öl61,71 -0,7%Gold4.202 -0,2%
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: Dow stabil erwartet -- DAX tiefer -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- Palantir, Lufthansa, Intel, VW, Vonovia, Bayer, Rüstungsaktien, Microsoft, Amazon, TUI, TSMC im Fokus
Top News
Europas Börsengewinner 2025: Wo Anleger jetzt noch einsteigen können Europas Börsengewinner 2025: Wo Anleger jetzt noch einsteigen können
Tag des Fed-Entscheids: DAX-Anleger ziehen sich vor Zins-News zurück Tag des Fed-Entscheids: DAX-Anleger ziehen sich vor Zins-News zurück
Zweigeteiltes 2026

Siemens Healthineers, Sartorius und Co.: Medizintechnik-Aktien von Exane-Studie bewegt

10.12.25 14:26 Uhr
Siemens Healthineers, Sartorius und Co.: Medizintechnik-Aktien nach Exane-Studie in Bewegung

Die Aktien von Siemens Healthineers und Sartorius haben am Mittwoch nach einer Studie von Exane BNP Paribas zum europäischen Medizintechniksektor unterschiedliche Richtungen eingeschlagen.

Die Analysten um Hugo Solvet sehen nach einem schwachen Jahr 2025 das Jahr 2026 als ein zweigeteiltes für die Branche.

Siemens Healthineers, abgestuft auf "Neutral" mit einem auf 48 Euro gesenkten Kursziel, gaben im DAX um 1,4 Prozent auf 43,17 Euro nach.

Im MDAX legten unterdessen die Vorzüge von Sartorius vz um 2,2 Prozent auf 254,50 Euro zu. Sie wurden von den Analysten auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel auf 296 Euro angehoben. Fresenius, die zu den "Top Picks" der Experten zählen, gewannen ein Prozent auf 47,45 Euro.

Die bereits stark gefallene und auf einem Mehrjahrestief angekommene Aktie von Gerresheimer reagierte indes nicht auf ihre Abstufung auf "Underperform" und gewann 2,1 Prozent auf 25,78 Euro.

In der Schweiz stiegen Straumann zuletzt um ein halbes Prozent auf 91,80 Franken und gaben damit einen Großteil ihrer Gewinne wieder ab. Exane BNP hatte die Bewertung um gleich zwei Stufen hochgesetzt, von "Underperform" auf "Outperform". EssilorLuxottica gaben nach anfänglichen Kursgewinnen ganz leicht nach.

Nach dem Jahr 2025, in dem der Medizintechnik-Sektor im Jahresvergleich um 8 Prozent gefallen sei und sich 20 Prozent schwächer als der MSCI Europe entwickelt habe, seien die Risiken nun eingepreist, hieß es von der französischen Bank. Dabei verwies Analyst Solvet vor allem auf die Belastungsfaktoren Zölle, Lagerabbau, das US-Finanzierungsrisiko und China.

Da Anleger angesichts der von Präsident Donald Trump initiierten Untersuchungen nach Section 232 des Trade Expansion Acts aber vorsichtig bleiben dürften, rechnet er erst in der zweiten Jahreshälfte mit einer steigenden Wahrscheinlichkeit für eine Neubewertung der Branche. Section 232 erlaubt dem Präsidenten, Einfuhrbeschränkungen zu verhängen, wenn das US-Handelsministerium zu dem Schluss kommt, dass bestimmte Importe die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten beeinträchtigen könnten.

Für am besten positioniert für eine überdurchschnittliche Kursbewegung hält Exane BNP unter anderem die Aktien von EssilorLuxottica, Sartorius Stedim Biotech, Fresenius oder auch Straumann. Für Essilor verwiesen die Experten etwa auf die zunehmende Geschäftsdynamik bei smarten Brillen oder auch die Widerstandsfähigkeit des Kerngeschäfts. Bei der Sartorius-Tochter Stedim würden die Erholungsaussichten in den Bereichen Ausrüstung und Verbrauchsmaterialien unterschätzt. Mit Blick auf Fresenius verwiesen sie auf die günstige Bewertung der Aktie angesichts des erwarteten Gewinnwachstums je Aktie 2026 sowie zusätzlichem Potenzial durch Biosimilars und Effizienzinitiativen.

Bei Sartorius rechnen die Analysten mit sich verbessernden Trends bei Geräten und einem sich aufhellenden Finanzierungsumfeld. Dagegen stuften sie Siemens Healthineers ab, da der Aktienbesitz von Siemens weiterhin eine Belastung darstelle und der Zeitpunkt und die Struktur eines möglichen Ausstiegs aus dem Diagnostikgeschäft unklar bleibe. Gerresheimer werde von sich abschwächenden Endmärkten belastet. Zudem sei die Verschuldung hoch und der Weg für eine Erholung des freien Barmittelzuflusses unklar.

Mit der Einstufung "Outperform" rechnet Exane BNP Paribas damit, dass sich die Aktie in den kommenden zwölf Monaten besser als der Sektor entwickeln wird. Mit "Neutral" eingestuft, sollte das Papier im Gleichklang mit dem Sektor stehen. Mit "Underperform" dürfte sich der Wert schwächer entwickeln.

/ck/tih/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Siemens AG, testing / Shutterstock.com

