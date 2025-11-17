Siemens Healthineers Aktie
Marktkap. 49,2 Mrd. EURKGV 24,09
WKN SHL100
ISIN DE000SHL1006
Symbol SEMHF
Siemens Healthineers Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach einer Kapitalmarktveranstaltung in London auf "Overweight" mit einem Kursziel von 61,30 Euro belassen. Mit Blick auf das Diagnostikgeschäft des Herstellers von Medizintechnik beklagte Analyst David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie fehlende Klarheit über eine Abspaltung der Sparte. Eine solche eröffne Potenzial für Aktienrückkäufe./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 19:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 19:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: testing / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Healthineers Overweight
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
61,30 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
42,32 €
|Abst. Kursziel*:
44,85%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
41,14 €
|Abst. Kursziel aktuell:
49,00%
|
Analyst Name:
David Adlington
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
