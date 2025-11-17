DAX 23.591 -1,2%ESt50 5.587 -1,0%MSCI World 4.288 -0,4%Top 10 Crypto 12,28 -1,8%Nas 22.708 -0,8%Bitcoin 78.132 -1,6%Euro 1,1605 +0,1%Öl 63,67 -0,6%Gold 4.025 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens 723610 Netflix 552484 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T SAP 716460 RENK RENK73 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet deutlich schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Großauftrag für Airbus -- Novo Nordisk, Covestro im Fokus
Top News
Cisco Systems - Netzwerkspezialist profitiert massiv von KI-Boom! Cisco Systems - Netzwerkspezialist profitiert massiv von KI-Boom!
Xpeng-Aktie mit Kursrutsch: Ausblick des Tesla-Konkurrenten sorgt für Ernüchterung Xpeng-Aktie mit Kursrutsch: Ausblick des Tesla-Konkurrenten sorgt für Ernüchterung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siemens Healthineers Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
41,14 EUR -0,41 EUR -0,99 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 49,2 Mrd. EUR

KGV 24,09
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN SHL100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000SHL1006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SEMHF

JP Morgan Chase & Co.

Siemens Healthineers Overweight

08:01 Uhr
Siemens Healthineers Overweight
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
41,14 EUR -0,41 EUR -0,99%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach einer Kapitalmarktveranstaltung in London auf "Overweight" mit einem Kursziel von 61,30 Euro belassen. Mit Blick auf das Diagnostikgeschäft des Herstellers von Medizintechnik beklagte Analyst David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie fehlende Klarheit über eine Abspaltung der Sparte. Eine solche eröffne Potenzial für Aktienrückkäufe./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 19:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 19:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Overweight

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
61,30 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
42,32 €		 Abst. Kursziel*:
44,85%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
41,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
49,00%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Healthineers AG

08:01 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.11.25 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
12.11.25 Siemens Healthineers Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 Siemens Healthineers Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

finanzen.net Einstieg oder Finger weg? Siemens-Aktie schwächer: Bewertung zu ambitioniert? - Experten zwiegespalten Siemens-Aktie schwächer: Bewertung zu ambitioniert? - Experten zwiegespalten
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Siemens Healthineers auf 'Overweight'
finanzen.net Schwacher Handel: DAX letztendlich leichter
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verbucht schlussendlich Abschläge
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX gibt zum Ende des Montagshandels nach
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Nachmittag schwächer
dpa-afx Siemens Healthineers-Aktie tiefer: Keine Bestandsgarantie für Labordiagnostik
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX präsentiert sich am Montagnachmittag schwächer
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX liegt am Montagnachmittag im Minus
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Astrid Kristine Ploß, Program based order to sell a portion of 900 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share transfers in ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Astrid Kristine Ploß, Entitlement to transfer 900 Siemens Healthineers Shares in connection with a Siemens Healthineers Share Program (transfer with value date ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Darleen Caron, Program based order to sell a portion of 11,478 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share transfers in ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Darleen Caron, Entitlement to transfer 11,478 Siemens Healthineers Shares in connection with Siemens Healthineers Share Programs (transfer with value date ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Elisabeth Staudinger-Leibrecht, Program based order to sell a portion of 371 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Dr. Jochen Schmitz, Program based order to sell a portion of 13,664 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share transfers in ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Dr. Jochen Schmitz, Entitlement to transfer 13,664 Siemens Healthineers Shares in connection with a Siemens Healthineers Share Program (transfer with value date ...
RSS Feed
Siemens Healthineers AG zu myNews hinzufügen