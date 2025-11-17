DAX 23.318 -1,2%ESt50 5.569 -1,3%MSCI World 4.287 -0,4%Top 10 Crypto 12,35 -1,2%Nas 22.708 -0,8%Bitcoin 78.513 -1,1%Euro 1,1591 +0,0%Öl 63,92 -0,2%Gold 4.037 -0,2%
DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Rüstungsaktien, Airbus, Novo Nordisk, Xpeng, Highland, im Fokus
Lithium-Aktien im Höhenflug: Warum Albemarle trotz E-Auto-Flaute durchstartet!
NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025
IONOS Aktie

Marktkap. 3,68 Mrd. EUR

KGV 17,97 Div. Rendite 0,00%
Deutsche Bank AG

IONOS Buy

10:21 Uhr
IONOS Buy
IONOS
26,30 EUR 0,25 EUR 0,96%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ionos von 47 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem überraschenden Abschied des Finanzchefs aus persönlichen Gründen und dem in der Vergangenheit schon von etlichen Investoren geforderten Verkauf des Geschäftsbereichs AdTech habe der Internetdienstleister vergangene Woche für Gesprächsstoff gesorgt, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Dienstag vorliegenden Rückblick. Das neue Geschäftsportfolio sei weniger anfällig für ein schwaches Konjunkturumfeld und gewinnträchtiger. Anders als der Markt sehe sie mit Blick auf das Thema Künstliche Intelligenz (KI) mehr Chancen als Risiken./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: IONOS Buy

Unternehmen:
IONOS		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
26,25 €		 Abst. Kursziel*:
63,81%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
26,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
63,50%
Analyst Name:
Nizla Naizer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,42 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

