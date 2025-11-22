IONOS-Aktie fest: Rückkaufprogramm beschlossen
IONOS hat ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen.
Werte in diesem Artikel
So sollen bis zu 2 Millionen Papiere für bis zu 60 Millionen Euro zurückgekauft werden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Dies entspreche etwa 1,4 Prozent des Grundkapitals. Das Programm soll längstens bis zum 30. April 2026 laufen. Der Rückkauf erfolge unter anderem zur Bedienung von Ansprüchen aus Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen, könne aber grundsätzlich für alle in der Hauptversammlungsermächtigung genannten Zwecke verwendet werden, so IONOS.
Die Aktie legt nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate zeitweise um 3,59 Prozent auf 27,40 Euro zu.
/nas/he
KARLSRUHE/BERLIN (dpa-AFX)
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2025
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|18.11.2025
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.2025
|IONOS Buy
|UBS AG
|12.11.2025
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.2025
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.11.2023
|IONOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.2023
|IONOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.05.2023
|IONOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.2023
|IONOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.2023
|IONOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
