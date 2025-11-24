NEL-Aktie zwischen vorsichtiger Erholung und anhaltenden Herausforderungen
Die Nel ASA-Aktie zeigt sich heute zeitweise freundlich, auch wenn die jüngsten Unternehmenszahlen weiterhin für Zurückhaltung sorgen.
• NEL meldete für Q3 2025 rückläufige Erlöse und Umsätze
• Schwächerer Auftragseingang sorgt für Unsicherheit am Markt
• Die solide Liquidität verschafft Spielraum, dennoch bleibt der Ausblick anspruchsvoll
Q3-Zahlen sorgen für Zurückhaltung
NEL ASA hatte im dritten Quartal einmal mehr mit den typischen Herausforderungen der Wasserstoffbranche zu kämpfen. Während das Unternehmen einen Umsatzrückgang verzeichnete, blieb auch die Profitabilität weiterhin deutlich hinter den Erwartungen. Die Margenentwicklung zeigte, dass höhere Material- und Projektkosten die Bilanz belasten, während einige größere Projekte langsamer vorankamen als geplant. Auch der Auftragseingang blieb unter dem Niveau der Vorjahresperiode, was den Druck auf das zukünftige Wachstum verstärkt. Marktteilnehmer werten dies als Signal, dass sich die Investitionsbereitschaft im Wasserstoffsektor kurzfristig abgekühlt hat.
Insgesamt spiegeln die Q3-Zahlen ein Unternehmen wider, das zwar weiterhin im strategisch wichtigen Wasserstoffmarkt positioniert ist, aber operativ an Tempo einbüßen musste.
Liquidität verschafft Flexibilität - Ausblick bleibt differenziert
Mit rund 1,8 Milliarden NOK an liquiden Mitteln verfügt NEL weiterhin über eine stabile finanzielle Grundlage. Diese erlaubt es dem Unternehmen, seine Technologieprogramme fortzuführen und die Fertigungskapazitäten langfristig auszubauen. Gleichzeitig bleibt die Frage bestehen, wie schnell die Nachfrage nach großskaligen Elektrolyseurprojekten wieder anzieht. Einige Analysten rechnen mit einer schrittweisen Erholung, andere mahnen Geduld an.
NEL-Aktie mit Erholungstendenzen
Im heutigen Montagshandel zeigt die NEL ASA-Aktie an ihrer Heimatbörse in Oslo zwischenzeitlich leichte Erholungstendenzen. So steigt sie derzeit um 0,17 Prozent auf 2,31 Kronen. Auf Jahressicht steht dennoch nach wie vor ein Abschlag von fast 15 Prozent an der Kurstafel.
Das Handelsumfeld bleibt volatil, und größere Investoren warten offenbar noch auf klarere Signale zur operativen Stabilisierung.
Analysen zu NEL ASA
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.2025
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.2025
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.2025
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.2025
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2024
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.2024
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.2024
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.2024
|NEL ASA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.2024
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.2025
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.2025
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.2025
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.2025
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2024
|NEL ASA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2024
|NEL ASA Sell
|UBS AG
|16.07.2024
|NEL ASA Sell
|UBS AG
|04.03.2024
|NEL ASA Sell
|UBS AG
|28.02.2024
|NEL ASA Sell
|UBS AG
