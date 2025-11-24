DAX23.236 +0,6%Est505.524 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,67 -0,4%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.747 -0,9%Euro1,1547 +0,3%Öl62,67 +0,3%Gold4.079 +0,3%
Wasserstoff-Markt

NEL-Aktie zwischen vorsichtiger Erholung und anhaltenden Herausforderungen

24.11.25 14:08 Uhr
NEL-Aktie zwischen Kursstabilisierung und Wachstumsbremsen | finanzen.net

Die Nel ASA-Aktie zeigt sich heute zeitweise freundlich, auch wenn die jüngsten Unternehmenszahlen weiterhin für Zurückhaltung sorgen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NEL ASA
0,20 EUR 0,00 EUR 1,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• NEL meldete für Q3 2025 rückläufige Erlöse und Umsätze
• Schwächerer Auftragseingang sorgt für Unsicherheit am Markt
• Die solide Liquidität verschafft Spielraum, dennoch bleibt der Ausblick anspruchsvoll

Q3-Zahlen sorgen für Zurückhaltung

NEL ASA hatte im dritten Quartal einmal mehr mit den typischen Herausforderungen der Wasserstoffbranche zu kämpfen. Während das Unternehmen einen Umsatzrückgang verzeichnete, blieb auch die Profitabilität weiterhin deutlich hinter den Erwartungen. Die Margenentwicklung zeigte, dass höhere Material- und Projektkosten die Bilanz belasten, während einige größere Projekte langsamer vorankamen als geplant. Auch der Auftragseingang blieb unter dem Niveau der Vorjahresperiode, was den Druck auf das zukünftige Wachstum verstärkt. Marktteilnehmer werten dies als Signal, dass sich die Investitionsbereitschaft im Wasserstoffsektor kurzfristig abgekühlt hat.

Insgesamt spiegeln die Q3-Zahlen ein Unternehmen wider, das zwar weiterhin im strategisch wichtigen Wasserstoffmarkt positioniert ist, aber operativ an Tempo einbüßen musste.

Liquidität verschafft Flexibilität - Ausblick bleibt differenziert

Mit rund 1,8 Milliarden NOK an liquiden Mitteln verfügt NEL weiterhin über eine stabile finanzielle Grundlage. Diese erlaubt es dem Unternehmen, seine Technologieprogramme fortzuführen und die Fertigungskapazitäten langfristig auszubauen. Gleichzeitig bleibt die Frage bestehen, wie schnell die Nachfrage nach großskaligen Elektrolyseurprojekten wieder anzieht. Einige Analysten rechnen mit einer schrittweisen Erholung, andere mahnen Geduld an.

NEL-Aktie mit Erholungstendenzen

Im heutigen Montagshandel zeigt die NEL ASA-Aktie an ihrer Heimatbörse in Oslo zwischenzeitlich leichte Erholungstendenzen. So steigt sie derzeit um 0,17 Prozent auf 2,31 Kronen. Auf Jahressicht steht dennoch nach wie vor ein Abschlag von fast 15 Prozent an der Kurstafel.

Das Handelsumfeld bleibt volatil, und größere Investoren warten offenbar noch auf klarere Signale zur operativen Stabilisierung.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, NEL ASA

