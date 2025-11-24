NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Montagvormittag schwächer

Aktie im Fokus

Die Aktie von NEL ASA gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die NEL ASA-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 2,3 Prozent auf 0,196 EUR ab.

Die NEL ASA-Aktie notierte um 09:22 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 0,196 EUR. Zwischenzeitlich weitete die NEL ASA-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,195 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,198 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 142.888 NEL ASA-Aktien.

Am 12.03.2025 markierte das Papier bei 0,334 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 70,270 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,166 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 15,298 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für NEL ASA-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 3,24 NOK je NEL ASA-Aktie an.

NEL ASA gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,05 NOK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,07 NOK je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17,09 Prozent zurück. Hier wurden 303,37 Mio. NOK gegenüber 365,90 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte NEL ASA am 04.03.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NEL ASA einen Verlust von -0,290 NOK je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

