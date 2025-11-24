NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Montagvormittag schwächer
Die Aktie von NEL ASA gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die NEL ASA-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 2,3 Prozent auf 0,196 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Die NEL ASA-Aktie notierte um 09:22 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 0,196 EUR. Zwischenzeitlich weitete die NEL ASA-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,195 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,198 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 142.888 NEL ASA-Aktien.
Am 12.03.2025 markierte das Papier bei 0,334 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 70,270 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,166 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 15,298 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für NEL ASA-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 3,24 NOK je NEL ASA-Aktie an.
NEL ASA gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,05 NOK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,07 NOK je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17,09 Prozent zurück. Hier wurden 303,37 Mio. NOK gegenüber 365,90 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte NEL ASA am 04.03.2026 vorlegen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass NEL ASA einen Verlust von -0,290 NOK je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie
Cavendish Hydrogen-Aktie schwächer: NEL ASA-Tochter mit Umsatzknick und größerem Verlust
NEL-Aktie zieht kräftig an: Neue Kooperation mit GreenH für Wasserstoffprojekte
NEL-Aktie auf Höhenflug: Großauftrag lässt Aktienkurs explodieren
Ausgewählte Hebelprodukte auf NEL ASA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NEL ASA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Anusorn/stock.adobe.com
Nachrichten zu NEL ASA
Analysen zu NEL ASA
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.2025
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.2025
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.2025
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.2025
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2024
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.2024
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.2024
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.2024
|NEL ASA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.2024
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.2025
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.2025
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.2025
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.2025
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2024
|NEL ASA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2024
|NEL ASA Sell
|UBS AG
|16.07.2024
|NEL ASA Sell
|UBS AG
|04.03.2024
|NEL ASA Sell
|UBS AG
|28.02.2024
|NEL ASA Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NEL ASA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen