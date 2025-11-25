NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA verteuert sich am Nachmittag

Blick auf NEL ASA-Kurs

Die Aktie von NEL ASA zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 0,198 EUR zu.

Im Tradegate-Handel gewannen die NEL ASA-Papiere um 15:54 Uhr 1,1 Prozent. Die NEL ASA-Aktie legte bis auf 0,200 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,199 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1.907.758 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Am 12.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,334 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NEL ASA-Aktie 68,466 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,166 EUR am 07.03.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,196 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass NEL ASA-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK rechnen können. Im Vorjahr schüttete NEL ASA 0,000 NOK aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 3,24 NOK.

Am 29.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,05 NOK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,07 NOK je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 17,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 365,90 Mio. NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 303,37 Mio. NOK.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von NEL ASA wird am 04.03.2026 gerechnet.

Laut Analysten dürfte NEL ASA im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,290 NOK einfahren.

Redaktion finanzen.net

