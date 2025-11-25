NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA wird am Dienstagmittag ausgebremst

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,8 Prozent auf 0,194 EUR ab.

Die NEL ASA-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 12:03 Uhr um 0,8 Prozent auf 0,194 EUR ab. In der Spitze büßte die NEL ASA-Aktie bis auf 0,194 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,199 EUR. Von der NEL ASA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.015.200 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.03.2025 auf bis zu 0,334 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 71,759 Prozent hinzugewinnen. Am 07.03.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,166 EUR. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 17,038 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 NOK an NEL ASA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 NOK aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 3,24 NOK.

NEL ASA gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,05 NOK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,07 NOK je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat NEL ASA 303,37 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 17,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 365,90 Mio. NOK umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.03.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NEL ASA einen Verlust von -0,290 NOK je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL-Aktie zwischen vorsichtiger Erholung und anhaltenden Herausforderungen

Cavendish Hydrogen-Aktie schwächer: NEL ASA-Tochter mit Umsatzknick und größerem Verlust

NEL-Aktie zieht kräftig an: Neue Kooperation mit GreenH für Wasserstoffprojekte