Ausblick: Chagee A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Chagee A stellt am 28.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,94 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Chagee A noch ein Verlust pro Aktie von -0,070 USD in den Büchern gestanden.
Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 3,68 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 494,1 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 12,03 CNY, gegenüber 1,09 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 13,85 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,72 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Chagee A und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Chagee A
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Chagee A
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Chagee Holdings Limited (A) Unsponsored American Depositary Shares Repr Shs A
Analysen zu Chagee Holdings Limited (A) Unsponsored American Depositary Shares Repr Shs A
Keine Analysen gefunden.