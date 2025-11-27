DAX23.726 +1,1%Est505.656 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,03 +2,4%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.497 +0,6%Euro1,1608 +0,1%Öl62,78 -0,5%Gold4.153 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Tesla A1CX3T BASF BASF11 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- US-Börsen letztlich im Plus -- BioNTech übernimmt CureVac -- Infineon, Urban Outfitters, SAP, TKMS, HP, DroneShield, Alphabet, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, BYD im Fokus
Top News
1&1-Aktie: Bundesnetzagentur stoppt Bußgeldverfahren 1&1-Aktie: Bundesnetzagentur stoppt Bußgeldverfahren
Plan12: Innovation des Jahres! Plan12: Innovation des Jahres!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Chagee A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

27.11.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Chagee Holdings Limited (A) Unsponsored American Depositary Shares Repr Shs A
12,10 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Chagee A stellt am 28.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,94 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Chagee A noch ein Verlust pro Aktie von -0,070 USD in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 3,68 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 494,1 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 12,03 CNY, gegenüber 1,09 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 13,85 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,72 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Chagee A und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Chagee A

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Chagee A

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Chagee Holdings Limited (A) Unsponsored American Depositary Shares Repr Shs A

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Chagee Holdings Limited (A) Unsponsored American Depositary Shares Repr Shs A

Keine Analysen gefunden.

mehr Analysen