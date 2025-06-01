Ausblick: Chagee A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Chagee A wird am 29.08.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,640 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Chagee A 0,440 USD je Aktie eingenommen.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 3,67 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 417,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 15,33 CNY aus. Im Vorjahr waren 1,09 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 15,08 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 1,72 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

