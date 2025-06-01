DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +2,3%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin97.113 +1,7%Euro1,1640 ±0,0%Öl67,52 -0,4%Gold3.390 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J BASF BASF11 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Märkte uneinig -- NVIDIA enttäuscht mit seiner Bilanz -- Umsatz von CrowdStrike knackt Milliardenschwelle
Top News
Börsenspiel Trader 2025: Mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket im Wert von 500 Euro von finanzen.net zero gewinnen! Börsenspiel Trader 2025: Mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket im Wert von 500 Euro von finanzen.net zero gewinnen!
Mark Cuban warnt: Krypto-IPOs verhalten sich wie Meme-Coins Mark Cuban warnt: Krypto-IPOs verhalten sich wie Meme-Coins
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ 100% Rendite in 12 Monaten. Jetzt noch einen der letzten 7 Plätze zum Vorzugspreis sichern. Hier klicken...+++

Ausblick: Chagee A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

28.08.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Chagee Holdings Limited (A) Unsponsored American Depositary Shares Repr Shs A
19,40 EUR -0,80 EUR -3,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Chagee A wird am 29.08.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,640 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Chagee A 0,440 USD je Aktie eingenommen.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 3,67 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 417,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 15,33 CNY aus. Im Vorjahr waren 1,09 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 15,08 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 1,72 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Chagee A und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Chagee A

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Chagee A

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Chagee Holdings Limited (A) Unsponsored American Depositary Shares Repr Shs A

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Chagee Holdings Limited (A) Unsponsored American Depositary Shares Repr Shs A

Keine Analysen gefunden.

mehr Analysen