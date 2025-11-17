DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,62 -6,3%Nas22.901 +0,1%Bitcoin81.870 +0,7%Euro1,1605 -0,2%Öl63,78 -0,8%Gold4.087 +0,2%
Verkaufsempfehlungen KW 46

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

17.11.25 03:38 Uhr
Alarmstufe Rot: Diese Aktien stehen auf den Verkaufszetteln der Experten! | finanzen.net

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.

Aktien Empfehlungen KW 25/46: Analysten raten zum Verkauf

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Lightspring / Shutterstock.com

Platz 15: Roche

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche nach einem Studienerfolg mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.ch, Bild: Roche

Platz 14: Unilever

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4120 Pence auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: OHN THYS/AFP/Getty Images

Platz 13: Daimler Truck

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Robert Way / Shutterstock.com

Platz 12: LANXESS

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LANXESS von 18 auf 10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: LANXESS

Platz 11: Evonik

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Evonik von 15,10 auf 12,20 Euro gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Underperform" abgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Platz 10: DHL

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: AIF

Platz 9: K+S

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für K+S von 11 auf 9,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: K+S

Platz 8: Vodafone

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 80 Pence auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Tupungato / Shutterstock.com

Platz 7: Lufthansa

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 5,30 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Robert Sarosiek / Shutterstock.com

Platz 6: Brenntag

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Brenntag AG

Platz 5: Hapag-Lloyd

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Hapag-Lloyd

Platz 4: Porsche AG

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für die Porsche AG von 35 auf 38 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Ben Smith / Shutterstock.com

Platz 3: AstraZeneca

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für AstraZeneca mit einem Kursziel von 10500 Pence auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Oli Scarff/Getty Images

Platz 2: Swiss Re

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re mit einem Kursziel von 125 Franken auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Swiss Re

Platz 1: Siemens Energy

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG

Bildquellen: Inked Pixels / Shutterstock.com, Victor Moussa / Shutterstock.com