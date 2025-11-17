Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.
Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
Platz 15: Roche
Platz 15: Roche
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche nach einem Studienerfolg mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Platz 14: Unilever
Platz 14: Unilever
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4120 Pence auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Platz 13: Daimler Truck
Platz 13: Daimler Truck
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 12: LANXESS
Platz 12: LANXESS
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LANXESS von 18 auf 10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Platz 11: Evonik
Platz 11: Evonik
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Evonik von 15,10 auf 12,20 Euro gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Underperform" abgestuft. Zur Analyse
Platz 10: DHL
Platz 10: DHL
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Platz 9: K+S
Platz 9: K+S
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für K+S von 11 auf 9,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Platz 8: Vodafone
Platz 8: Vodafone
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 80 Pence auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Platz 7: Lufthansa
Platz 7: Lufthansa
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 5,30 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Platz 6: Brenntag
Platz 6: Brenntag
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Platz 5: Hapag-Lloyd
Platz 5: Hapag-Lloyd
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Platz 4: Porsche AG
Platz 4: Porsche AG
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für die Porsche AG von 35 auf 38 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Zur Analyse
Platz 3: AstraZeneca
Platz 3: AstraZeneca
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für AstraZeneca mit einem Kursziel von 10500 Pence auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Platz 2: Swiss Re
Platz 2: Swiss Re
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re mit einem Kursziel von 125 Franken auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Platz 1: Siemens Energy
Platz 1: Siemens Energy
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG
