Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu: Massive Umschichtungen im Berkshire-Depot im 3. Quartal 2025
Im dritten Quartal 2025 gab es im Portfolio von Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway erneut signifikante Umschichtungen. Dabei wurden neue Tech-Positionen aufgebaut und eine große Beteiligung reduziert.
Gemäß den Vorschriften der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC müssen institutionelle Anleger, die ein Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar verwalten, vierteljährlich das Formular 13F zur Offenlegung ihrer Aktieninvestitionen einreichen. Auch Starinvestor Warren Buffett unterliegt mit seiner Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway dieser Verpflichtung. Die Daten zum Ende des dritten Quartals 2025 wurden am 14. November 2025 veröffentlicht.
Die Veröffentlichung der 13F-Daten lag zeitlich nah der Ankündigung eines schrittweisen Rückzugs des legendären Investors. In einem Aktionärsbrief vom 10. November 2025 kündigte der 95-jährige Buffett an, künftig keine jährlichen Briefe mehr zu verfassen und bei den Aktionärstreffen kürzerzutreten. Die operative Leitung von Berkshire Hathaway soll schrittweise an seinen Stellvertreter Greg Abel übergehen.
Bereits am 3. November 2025 meldete die Holding stabile Geschäftszahlen für das Quartal: Der Gewinn pro A-Aktie lag bei 21.413 US-Dollar, was die Erwartungen der Analysten deutlich übertraf. Der Konzernumsatz belief sich auf 94,972 Milliarden US-Dollar.
Alphabet-Einstieg und Apple-Reduzierung: Die Käufe und Verkäufe des Orakels von Omaha
Im abgelaufenen Jahresviertel nahm Warren Buffett signifikante Anpassungen an seinem Portfolio vor. Die größte Einzelinvestition war der Aufbau einer Position in der A-Aktien der Tech-Größe Alphabet. Diese Neuinvestition schaffte es direkt unter die 15 größten Beteiligungen der Holding.
Die größte Verkaufsposition im dritten Quartal betraf die Aktien von Apple. Der Starinvestor trennte sich von einem signifikanten Anteil der Beteiligung an dem Technologiekonzern. Zudem hat Berkshire Hathaway die erst im zweiten Quartal 2025 aufgebaute Position in den Papieren des Wohnungsbauers D.R. Horton komplett aufgelöst und die Beteiligung damit vollständig beendet.
Investoren, die mehr als 100 Millionen US-Dollar an Vermögen verwalten, sind nach den Vorschriften der US-amerikanischen Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) dazu verpflichtet, vierteljährlich einen Bericht über ihre Investitionen einzureichen. Das geschieht mittels des 13F-Formulars, das im Anschluss öffentlich einsehbar ist. Auch Berkshire Hathaway, die Investmentgesellschaft von Warren Buffett, erfüllt mit einem Portfolio im Wert von rund 267,33 Milliarden US-Dollar diese Anforderungen. Im folgenden Ranking werden die 15 größten Aktienpositionen aufgeführt, die sich im dritten Quartal 2025 im Buffett-Depot befanden, gewichtet nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtdepot. Stand der Daten ist der 30. September 2025.
Platz 15: VeriSign
VeriSign belegt den 15. Platz und ist die letzte Position im Ranking. Noch im Vorquartal belegte das Unternehmen den elften Rang. Berkshire reduzierte die Beteiligung massiv um 4.300.000 Aktien (32,36 Prozent). Die verbleibenden 8.989.880 Titel machen 0,94 Prozent des Gesamtportfolios aus, mit einem Wert von 2,51 Milliarden US-Dollar.
Platz 14: Visa
Die Aktie des Kreditkartenanbieters Visa belegt den 14. Rang. Die Position blieb unverändert bei 8.297.460 Aktien, was einem Anteil von 1,06 Prozent am Gesamtdepot von Buffetts Investmentvehikel und einem Wert von 2,83 Milliarden US-Dollar entspricht.
Platz 13: Sirius XM
Der Mediendienstleister Sirius XM springt um einen Platz auf Rang 13 nach oben. Berkshire kaufte 5.030.425 zusätzliche Aktien (+4,20 Prozent). Die nun gehaltenen 124.807.117 Aktien machen 1,09 Prozent des Depots aus, mit einem Wert von 2,90 Milliarden US-Dollar.
Platz 12: Kroger
Die Supermarktkette Kroger hält ihren zwölften Platz. Die 50 Millionen Aktien blieben unverändert im Depot und repräsentieren 1,26 Prozent des Portfolios, was einem Wert von 3,37 Milliarden US-Dollar entspricht.
Platz 11: DaVita
Der Gesundheitsdienstleister DaVita rutscht mit einem Depotanteil von 1,60 Prozent auf den elften Platz. Berkshire verkaufte 1.635.962 Aktien (4,84 Prozent). Die verbleibenden 32.160.579 Titel sind zu Ende September 4,27 Milliarden US-Dollar wert.
Platz 10: Alphabet A
Die A-Aktie der Google-Mutter Alphabet ist neu in den Top 10. Die Position wurde durch einen Zukauf von 17.846.142 Aktien aufgebaut. Sie macht nun 1,62 Prozent des Depots aus, mit einem Wert von 4,34 Milliarden US-Dollar.
Platz 9: Kraft Heinz
Der Nahrungsmittelkonzern Kraft Heinz rutscht auf den neunten Rang (Vorquartal: Platz 8). Die 325.634.818 gehaltenen Aktien wurden nicht verändert und machen 3,17 Prozent des Depots aus, mit einem Wert von 8,48 Milliarden US-Dollar.
Platz 8: Chubb
Die Versicherungsgruppe Chubb klettert dank Zukäufen um einen Rang nach oben. Berkshire stockte hier um 4.299.111 Aktien auf (15,90 Prozent). Die 31.332.895 Papiere repräsentieren nun 3,31 Prozent des Portfolios, mit einem Gesamtwert von 8,84 Milliarden US-Dollar.
Platz 7: Moody´s
Das Rating- und Analysehaus Moody's fällt ebenfalls einen Platz zurück. Die 24.669.778 Aktien wurden nicht verändert und machen 4,40 Prozent des Depots aus, mit einem Wert von 11,75 Milliarden US-Dollar.
Platz 6: Occidental Petroleum
Ebenfalls unverändert blieb die Beteiligung an Occidental Petroleum. Die 264.941.431 Papiere des Ölproduzenten repräsentieren 4,68 Prozent des Portfolios und haben einen Wert von 12,52 Milliarden US-Dollar.
Platz 5: Chevron
Die Position des Energiekonzerns Chevron verharrt auf dem fünften Rang. Die 122.064.792 Aktien blieben unverändert und sind mit einem Wert von 18,96 Milliarden US-Dollar gewichtet, was einem Depotanteil von 7,09 Prozent entspricht.
Platz 4: Coca-Cola
Auf Platz vier findet sich der Konsumgütergigant und Lieblingsgetränk von Buffett höchstpersönlich wieder: Coca-Cola. Die 400 Millionen Aktien blieben unverändert im Depot und machen einen Wert von 26,53 Milliarden US-Dollar aus, was einem Anteil von 9,92 Prozent entspricht.
Platz 3: Bank of America
Die Beteiligung an der Bank of America liegt mit 10,96 Prozent des Gesamtportfolios auf dem dritten Platz. Berkshire Hathaway reduzierte die Position um 37.197.363 Aktien (6,15 Prozent). Der Wert der verbleibenden 568.070.012 Titel beträgt 29,31 Milliarden US-Dollar.
Platz 2: American Express
Die Aktie des Kreditkartenanbieters American Express sichert sich mit einem Depotanteil von 18,84 Prozent die Silbermedaille. Die Position blieb unverändert, wobei die 151.610.700 Aktien einen Gesamtwert von 50,36 Milliarden US-Dollar ausweisen.
Platz 1: Apple
Unangefochten die größte Position ist der Tech-Gigant Apple. Trotz der Veräußerung von 41.787.236 Aktien (eine Reduktion um 14,92 Prozent) hält Berkshire Hathaway einen massiven Depotanteil von 22,69 Prozent. Die verbleibenden 238.212.764 Papiere hatten zum Stichtag einen Wert von beeindruckenden 60,66 Milliarden US-Dollar.
