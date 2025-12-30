S&P 500-Handel aktuell: Das macht der S&P 500 nachmittags

S&P 500 im Fokus

Am Dienstagnachmittag halten sich die Börsianer in New York zurück.

Der S&P 500 springt im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,00 Prozent auf 6.905,43 Punkte an. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 55,059 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,085 Prozent auf 6.899,88 Punkte an der Kurstafel, nach 6.905,74 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 6.893,47 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6.913,25 Punkten.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, wurde der S&P 500 auf 6.849,09 Punkte taxiert. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 30.09.2025, den Wert von 6.688,46 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 30.12.2024, bei 5.906,94 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 17,67 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 6.945,77 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4.835,04 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Under Armour (+ 8,70 Prozent auf 4,94 USD), Under Armour (+ 8,26 Prozent auf 5,18 USD), Molina Healthcare (+ 4,16 Prozent auf 173,46 USD), Lumen Technologies (+ 3,31 Prozent auf 7,80 USD) und Intel (+ 2,79 Prozent auf 37,71 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Williams-Sonoma (-2,36 Prozent auf 182,72 USD), Franklin Resources (-1,85 Prozent auf 23,93 USD), Western Digital (-1,60 Prozent auf 176,80 USD), Gap (-1,23 Prozent auf 25,69 USD) und Leidos (-1,16 Prozent auf 183,33 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 10.637.218 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,934 Bio. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die First Republic Bank-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

