Ende einer Ära

Berkshire Hathaway-Aktie zieht an: Buffett übergibt operatives Geschäft bei an Greg Abel

30.12.25 21:45 Uhr
NYSE-Aktie Berkshire Hathaway gewinnt: Nach Jahrzehnten an der Spitze - Buffett übergibt operative Leitung | finanzen.net

Der legendäre US-Investor Warren Buffett zieht sich in dieser Woche aus dem operativen Tagesgeschäft seines US-Finanz- und Industriekonglomerats Berkshire Hathaway zurück.

Die Leitung des Konzerns übernimmt US-Medien zufolge sein designierter Nachfolger Greg Abel, der seit Jahren zentrale Unternehmensbereiche verantwortet.

Buffett gilt als einer der erfolgreichsten Investoren der Geschichte. Er baute Berkshire Hathaway seit den 1960er-Jahren von einer kleinen Textilfirma zu einer der größten Investmentfirmen der Welt auf - mit Beteiligungen unter anderem an Versicherungen, Energieversorgern, Industrieunternehmen und einer der größten US-Eisenbahngesellschaften. Reich wurde Buffett vor allem durch langfristige, wertorientierte Aktieninvestments, etwa in Coca-Cola, American Express oder Apple.

Der Multimilliardär verabschiedet sich als einer der wohlhabendsten Menschen der Welt. Sein persönliches Vermögen aus Berkshire-Aktien wird trotz Spenden von mehr als 60 Milliarden US-Dollar in den vergangenen 20 Jahren auf rund 150 Milliarden US-Dollar (ca. 128 Milliarden Euro) geschätzt. Der heute 94-Jährige bleibt dem Unternehmen als Verwaltungsratschef erhalten und will weiterhin beratend tätig sein. Investoren erwarten unter Abel keine radikalen Kurswechsel, beobachten den Beginn der neuen Ära jedoch aufmerksam.

Im NYSE-Handel zeigt sich die Berkshire Hathaway-Aktie zeitweise 0,66 Prozent stärker bei 504,35 US-Dollar.

/hae/DP/he

NEW YORK (dpa-AFX)

In eigener Sache

Bildquellen: photosince / Shutterstock.com, Jonathan Weiss / Shutterstock.com

