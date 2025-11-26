DAX23.465 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 -2,0%Nas23.026 +0,7%Bitcoin75.129 -0,5%Euro1,1591 +0,2%Öl62,70 +0,1%Gold4.165 +0,8%
Heute im Fokus
Dow schließt deutlich stärker -- DAX letztlich fester -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie als KI-Gigant: Microsofts AI-Chef warnt vor KI-Superintelligenz NVIDIA-Aktie als KI-Gigant: Microsofts AI-Chef warnt vor KI-Superintelligenz
Krypto-Korrektur als Chance: Warum Cathie Woods ARK Invest jetzt massiv nachlegt Krypto-Korrektur als Chance: Warum Cathie Woods ARK Invest jetzt massiv nachlegt
Viel Bewegung im Depot: Diese Aktien besaß der Gates Foundation Trust im 3. Quartal 2025

26.11.25 03:33 Uhr
Deutliche Veränderungen im Depot: Das waren im 3. Quartal 2025 die größten Aktien-Positionen des Gates Foundation Trust

Die milliardenschwere Gates-Stiftung, ins Leben gerufen von Bill und Melinda Gates, verwaltet ihr Vermögen in einem Trust. Diese Entwicklungen gab es im dritten Quartal im Gates Foundation Trust.

Institutionelle Investoren mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar sind verpflichtet, ihre Beteiligungen quartalsweise bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) offenzulegen. Dies erfolgt über das sogenannte 13F-Formular, das nach der Einreichung auch öffentlich zugänglich ist.

Auch der Gates Foundation Trust fällt unter diese Regelung. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 36,58 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal 2025 (Vorquartal: 47,78 Milliarden) gehört er zu den größten privaten Stiftungen weltweit und ist damit verpflichtet, das 13F-Formular bei der SEC einzureichen. Die von Microsoft-Mitgründer Bill Gates und seiner damaligen Frau Melinda gegründete Stiftung verfolgt das Ziel, die Gesundheitsversorgung global zu verbessern und Bildungschancen zu erweitern.
Im dritten Quartal wurden die meisten der Top-Positionen des Depots verkleinert. Besonders auffällig: Rund zwei Drittel der Microsoft-Aktien, und damit des Unternehmens das von Bill Gates gegründet wurde, wurden verkauft. Im folgenden Ranking werden die zehn größten Positionen des Trusts, nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtdepot gewichtet, vorgestellt.

Redaktion finanzen.net

3. Quartal 2025: Diese Aktien befinden sich im Gates Foundation Trust

Bildquellen: monticello / Shutterstock.com, JamesWMfoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Microsoft Corp.

DatumMeistgelesen
