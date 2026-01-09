GNW-News: AACSB eröffnet öffentliches Stellungnahmeverfahren zu den 2026 Global Standards for Business Education
^TAMPA, Florida, Jan. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AACSB International hat heute
die Entwürfe seiner ersten?Global Standards for Business Education" (Globale
Standards für die Wirtschaftsausbildung) sowie der?Accounting Accreditation
Standards 2026" (Akkreditierungsstandards für Rechnungswesen) veröffentlicht.
Business Schools, Fakultäten, Studierende, Arbeitgeber, Hochschulverbände und
weitere Akteure weltweit sind dazu eingeladen, ihr Feedback einzureichen.
Die neuen Global Standards for Business Education
(https://www.aacsb.edu/educators/accreditation/business-accreditation/aacsb-
business-accreditation-standards) stellen eine Überarbeitung der bewährten
Accreditation Standards der AACSB dar. Sie sind darauf ausgerichtet, allen
Business Schools als Orientierung zu dienen - nicht nur jenen, die bereits eine
AACSB-Akkreditierung besitzen. Die Standards bieten einen weltweit anerkannten
Rahmen, den jede Institution nutzen kann, um die strategische Entwicklung zu
steuern, die Leistungsfähigkeit zu stärken und Engagement gegenüber Lernenden,
Arbeitgebern und Akteuren des Hochschulwesens nachzuweisen.
Die Veröffentlichung erfolgt pünktlich zum 110-jährigen Jubiläum der AACSB und
spiegelt die Weiterentwicklung der Organisation darin wider, wie sie Qualität
und Wirkung der Wirtschaftsausbildung weltweit vorantreibt.
?An die Management-Ausbildung werden heute höhere Anforderungen gestellt als je
zuvor: Sie muss Lernende auf eine dynamische Wirtschaft vorbereiten,
praxisrelevantes Wissen generieren und zur Lösung gesellschaftlicher
Herausforderungen beitragen", erklärte Lily Bi, Präsidentin und CEO von AACSB
International.?Diese Entwürfe sind eine Einladung an die Weltgemeinschaft, ein
modernes, praxisnahes und werteorientiertes Regelwerk mitzugestalten, das
Exzellenz in unterschiedlichsten Missionen und Kontexten unterstützt. Wir
ermutigen alle Beteiligten, diese Entwürfe zu prüfen und ihr Feedback zu teilen,
damit die finalen Standards widerspiegeln, worauf es in der Ausbildung in den
Bereichen Wirtschaft und Rechnungswesen heute ankommt und in welche Richtung sie
sich entwickeln muss."
Die vorgeschlagenen Standards der AACSB erscheinen in einer Zeit, in der die
Wirtschaftsausbildung unter verstärkter Beobachtung steht und die Erwartungen
steigen - von eindeutigeren Belegen für Lernerfolge bis hin zu einer stärkeren
Verzahnung von Lehrplan, Forschung und gesellschaftlicher Wirkung.?Die
Einführung der Global Standards for Business Education unterstreicht die Rolle
der AACSB als globaler Standardsetzer und stärkt das gesamte Ökosystem der
Wirtschaftsausbildung", so Stephanie Bryant, Executive Vice President und Chief
Accreditation Officer von AACSB International. Sie betonte, dass die Entwürfe
den Schulen?einen klaren und anpassungsfähigen Rahmen zum Qualitätsnachweis"
bieten und?kontinuierliche Verbesserungen beschleunigen". Die neuen Global
Standards for Business Education und die 2026 Accounting Standards sollen
Bildungseinrichtungen helfen, mit den sich wandelnden Bedürfnissen der
Lernenden, dem Umbruch in der Arbeitswelt und dem raschen technologischen Wandel
umzugehen und gleichzeitig einen einheitlichen globalen Maßstab für Qualität und
kontinuierliche Verbesserung zu setzen.
Die Kernpunkte der Entwürfe
Die Entwürfe der Standards legen den Schwerpunkt auf die auftragsorientierte,
ergebnisbezogene Qualität in drei Kernbereichen:
* Strategisches Management: Abstimmung von Strategie, Governance und
Ressourcen zur Unterstützung langfristiger Qualität und kontinuierlicher
Verbesserung.
* Studienerfolg: Stärkung der Anforderungen an Lehrpläne, die Sicherstellung
des Lernerfolgs und digitale Agilität.
* Wirkungsorientierte Konzepte: Förderung des wissenschaftlichen Einflusses
sowie des akademischen und professionellen Engagements.
Die Standards zielen darauf ab, eine Vielzahl von institutionellen Modellen und
regionalen Kontexten zu unterstützen und gleichzeitig eine gemeinsame globale
Sprache für Qualität in der Management-Ausbildung beizubehalten.
Mehr erfahren
Die AACSB veranstaltet am 12. Januar 2026 ein Webinar, in dem die wichtigsten
vorgeschlagenen Änderungen an den Business- und Accounting-
Akkreditierungsstandards erläutert werden. Hier registrieren
(https://www.aacsb.edu/events/2026/01/aacsb-business-and-accounting-standards-
revisions-webinar)
So können Sie teilnehmen
Die AACSB bittet Stakeholder, die Entwürfe der ersten Global Standards for
Business Education und 2026 Accounting Accreditation Standards zu prüfen und
Kommentare per Umfrage
(https://aacsb.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4N1xaa8Ub0msH2K) bis zum 7. Februar
2026 einzureichen. Die Rückmeldungen werden in die Überarbeitung und
Finalisierung der Standards 2026 einfließen.
Über AACSB
AACSB International (AACSB) wurde 1916 gegründet und verbindet Lehrende,
Lernende und Unternehmen, um die nächste Generation großartiger
Führungspersönlichkeiten hervorzubringen. Mit mehr als 2.000
Mitgliedsorganisationen und über 1.000 akkreditierten Business Schools weltweit
ist die AACSB das größte Netzwerk für Wirtschaftsausbildung der Welt. Durch ihre
globalen Standards, ihre Akkreditierung und ihre Vordenkerrolle fördert die
AACSB Engagement, beschleunigt Innovationen und verstärkt den Einfluss auf die
Management-Ausbildung.
