NACHBÖRSE/XDAX -0,0% auf 24.954 Punkte
19.01.26 19:05 Uhr
DOW JONES--Wenig Bewegung hat es am Montag im nachbörslichen Handel gegeben. Da die US-Börsen wegen eines Feiertags geschlossen waren, fehlten die Impulse von der Wall Street. Unternehmensnachrichten, die Einzelwerte hätten bewegen können, waren ebenfalls Mangelware.
===
XDAX* DAX Veränderung
19.00 Uhr 17.30 Uhr
24.954 24.959 -0,0%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
