DAX25.297 -0,2%Est506.029 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,97 +1,8%Nas23.515 -0,1%Bitcoin82.068 -0,3%Euro1,1595 ±-0,0%Öl64,13 +0,4%Gold4.595 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 SAP 716460 Lufthansa 823212 Infineon 623100 RENK RENK73 Schaeffler SHA010
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht leichter ins Wochenende -- US-Börsen knapp im Minus -- Worthington plant Übernahme von KlöCo -- Novo Nordisk, Bayer, D-Wave, Siemens Energy, VW, ASML, Porsche, TSMC, DroneShield, BYD im Fokus
Top News
Eskalation im Grönland-Streit dürfte DAX belasten: Trump droht Europa mit neuen Zöllen Eskalation im Grönland-Streit dürfte DAX belasten: Trump droht Europa mit neuen Zöllen
Schwarzbuch Börse 2025: Die waren die größten Kapitalvernichter im vergangenen Jahr Schwarzbuch Börse 2025: Die waren die größten Kapitalvernichter im vergangenen Jahr
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kino-Offensive

Netflix-Aktie: Streaming-Riese will nach Warner-Kauf auch die Leinwand dominieren

17.01.26 18:10 Uhr
Zweikampf um Warner: NASDAQ-Aktie Netflix zeigt sich optimistisch gegenüber Paramount | finanzen.net

Netflix versucht, die Sorge zu zerstreuen, dass die Übernahme des Hollywood-Urgesteins Warner Brothers die Zukunft der Filmtheater-Branche torpedieren könnte.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
75,54 EUR -0,07 EUR -0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Paramount Skydance
10,10 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Warner Bros. Discovery
24,55 EUR 0,06 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Streaming-Riese werde das Kino-Geschäft von Warner keinen Risiken aussetzen, versicherte Co-Chef Ted Sarandos in einem Interview der "New York Times". So werde man etwa das bisherige Zeitfenster von etwa 45 Tagen, die Filme exklusiv in Kinos laufen, beibehalten.

Wer­bung

Netflix hatte in der Vergangenheit wenig Begeisterung für Filmtheater gezeigt. Auf Fragen dazu antworteten Manager stets, dass es für die Firma wichtiger sei, Filme für hunderte Millionen Streaming-Kunden zu veröffentlichen, als sie in Kinos zu bringen. Zur Verkündung der Warner-Übernahmepläne hatte Sarandos noch signalisiert, dass Netflix von einer schrittweisen Veränderung der Zeiträume ausgehe, die Filme nur im Kino zu sehen seien.

Amerikanische Kinobetreiber sorgen sich, dass ihnen bei kürzeren Exklusivfenstern überlebenswichtige Einnahmen entgehen könnten. Filme von Warner waren zuletzt ein wichtiger Stützpfeiler für das Geschäft der Kinos.

"

Wir wollen gewinnen"

Sarandos betonte, dass Netflix nach einer Warner-Übernahme auch die Nummer eins im Kino-Geschäft sein wolle. "Wir wollen gewinnen" - sowohl am ersten Wochenende eines Films als auch bei den Einnahmen an den Kinokassen insgesamt. Durch Einblick in die Warner-Bilanzen habe Netflix festgestellt, dass das Kino-Geschäft des Hollywood-Konzerns besser laufe als man es angenommen habe.

Wer­bung

Netflix will das Studio- und Streaming-Geschäft von Warner Brothers in einem 83 Milliarden Dollar schweren Deal kaufen - ohne die aktuell noch zum Konzern gehörenden Fernsehsender wie CNN. Der Rivale Paramount dagegen bietet 108,4 Milliarden Dollar für das gesamte heutige Unternehmen Warner Bros. Discovery. Das Warner-Management entschied sich für das Netflix-Gebot, Paramount wandte sich danach direkt an die Aktionäre. Der Ausgang des Bieter-Wettstreits ist noch offen.

/so/DP/zb

LOS ANGELES (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Netflix und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: pixinoo / Shutterstock.com, XanderSt / Shutterstock.com

Nachrichten zu Netflix Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Netflix Inc.

DatumRatingAnalyst
08.01.2026Netflix BuyJefferies & Company Inc.
17.12.2025Netflix KaufenDZ BANK
17.12.2025Netflix BuyJefferies & Company Inc.
11.12.2025Netflix BuyJefferies & Company Inc.
10.12.2025Netflix OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08.01.2026Netflix BuyJefferies & Company Inc.
17.12.2025Netflix KaufenDZ BANK
17.12.2025Netflix BuyJefferies & Company Inc.
11.12.2025Netflix BuyJefferies & Company Inc.
10.12.2025Netflix OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.12.2025Netflix Equal WeightBarclays Capital
18.11.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.08.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.07.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.04.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
18.11.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
11.10.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.07.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Netflix Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen