DAX vor stabilem Auftakt -- Asiens Börsen uneinig -- adidas hebt Gewinnprognose nach Umsatzrekord an -- Netflix enttäuscht mit Gewinnplus im dritten Quartal -- Mercedes, BVB, Ford im Fokus
Texas Instruments-Aktie unter Druck: Schwacher Ausblick belastet auch Infineon, SUSS MicroTec & Co.
Hermès-Aktie: Stärker zugelegt als erwartet - Wechselkurse belasten
Netflix Aktie

Netflix Aktien-Sparplan
1.002,60 EUR -69,00 EUR -6,44 %
STU
1.161,80 USD -80,08 USD -6,45 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 453,66 Mrd. EUR

KGV 44,94 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
WKN 552484

ISIN wurde kopiert
ISIN US64110L1061

Symbol wurde kopiert
Symbol NFLX

JP Morgan Chase & Co.

Netflix Neutral

08:01 Uhr
Netflix Neutral
Netflix Inc.
1.002,60 EUR -69,00 EUR -6,44%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Netflix nach Zahlen von 1300 auf 1275 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sowohl das vergangene Quartal als auch der Ausblick auf das laufende Quartal sähen insgesamt ordentlich aus, schrieb Doug Anmuth am Mittwoch. Der Zwischenbericht des Streaminganbieters beinhalte für die Markterwartungen aber nicht viel Veränderungspotenzial - diese könnten nun ein wenig sinken. Für das Programmangebot im Schlussquartal sehe es aber gut aus. Außerdem dürften die Signale im Fokus stehen, dass Netflix die Tür für selektive Zukäufe offen halte - bisher habe das Unternehmen keine größeren Akquisitionen getätigt./gl/ag

/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 00:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 00:22 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: XanderSt / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Netflix Neutral

Unternehmen:
Netflix Inc.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 1.275,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 1.241,35		 Abst. Kursziel*:
2,71%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 1.161,80		 Abst. Kursziel aktuell:
9,74%
Analyst Name:
Doug Anmuth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 1.415,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

