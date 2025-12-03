Linde Aktie
Marktkap. 159,99 Mrd. EURKGV 30,74 Div. Rendite 1,33%
WKN A3D7VW
ISIN IE000S9YS762
Symbol LIN
Linde Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Linde von 480 auf 460 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Wie Aristotelis Moutopoulos in einer am Montag vorliegenden Studie schreibt, agiert der Gasekonzern in einem stabilen Oligopol mit hohen Eintrittsbarrieren. Das Unternehmen zeichne sich durch eine außergewöhnlich hohe Umsatzstabilität sowie deutliche Preissetzungsmacht aus und dies komme der Aktie in einem aktuell schwachen Industrieumfeld zu Gute. Die Profitabilität hebe sich klar vom breiten Chemiesektor ab./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 15:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 16:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Linde Kaufen
|Unternehmen:
Linde plc
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
$ 393,40
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
$ 391,88
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Aristotelis Moutopoulos
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 519,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Linde plc
|17:31
|Linde Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|Linde Buy
|UBS AG
|04.11.25
|Linde Kaufen
|DZ BANK
|03.11.25
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|03.11.25
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:31
|Linde Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|Linde Buy
|UBS AG
|04.11.25
|Linde Kaufen
|DZ BANK
|03.11.25
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|03.11.25
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:31
|Linde Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|Linde Buy
|UBS AG
|04.11.25
|Linde Kaufen
|DZ BANK
|03.11.25
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|03.11.25
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.23
|Linde Reduce
|Baader Bank
|19.01.23
|Linde Reduce
|Baader Bank
|27.10.22
|Linde Reduce
|Baader Bank
|25.10.22
|Linde Reduce
|Baader Bank
|18.10.22
|Linde Reduce
|Baader Bank
|27.06.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|26.05.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|01.05.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|12.03.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|06.02.25
|Linde Neutral
|UBS AG