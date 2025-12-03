DAX 24.046 +0,1%ESt50 5.726 +0,0%MSCI World 4.408 -0,2%Top 10 Crypto 11,99 -0,5%Nas 23.557 -0,1%Bitcoin 77.387 -0,1%Euro 1,1640 +0,0%Öl 62,70 -1,8%Gold 4.194 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 BASF BASF11 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt marginal fester -- Paramount will Netflix-Deal ausstechen -- Siemens und Healthineers kooperieren mit Rheinmetall -- D-Wave, Tesla, BioNTech, Novo Nordisk, TKMS im Fokus
Top News
Bayer-Aktie steigt deutlich: JPMorgan verdoppelt Kursziel und stuft hoch Bayer-Aktie steigt deutlich: JPMorgan verdoppelt Kursziel und stuft hoch
Die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie im November 2025 Die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie im November 2025
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Linde Aktie

Kaufen
Verkaufen
Linde Aktien-Sparplan
338,60 EUR -4,60 EUR -1,34 %
STU
391,88 USD -7,66 USD -1,92 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 159,99 Mrd. EUR

KGV 30,74 Div. Rendite 1,33%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3D7VW

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IE000S9YS762

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol LIN

DZ BANK

Linde Kaufen

17:31 Uhr
Linde Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Linde plc
338,60 EUR -4,60 EUR -1,34%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Linde von 480 auf 460 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Wie Aristotelis Moutopoulos in einer am Montag vorliegenden Studie schreibt, agiert der Gasekonzern in einem stabilen Oligopol mit hohen Eintrittsbarrieren. Das Unternehmen zeichne sich durch eine außergewöhnlich hohe Umsatzstabilität sowie deutliche Preissetzungsmacht aus und dies komme der Aktie in einem aktuell schwachen Industrieumfeld zu Gute. Die Profitabilität hebe sich klar vom breiten Chemiesektor ab./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 15:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 16:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Linde Kaufen

Unternehmen:
Linde plc		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
$ 393,40		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
$ 391,88		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Aristotelis Moutopoulos 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 519,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Linde plc

17:31 Linde Kaufen DZ BANK
11.11.25 Linde Buy UBS AG
04.11.25 Linde Kaufen DZ BANK
03.11.25 Linde Outperform Bernstein Research
03.11.25 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Linde plc

TraderFox Top 5 Dividendenaristokraten Europas: Kontinuität trifft Wachstum
finanzen.net S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Linde von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Linde-Aktie: Was Analysten von Linde erwarten
finanzen.net S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Linde von vor einem Jahr bedeutet
BNP Paribas Linde, AMD, Teamviewer, Paychex, Centrus Energy, Gold - Charttechnik mit Harald Weygand
finanzen.net S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Linde-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Verluste in New York: NASDAQ 100 sackt am Nachmittag ab
finanzen.net Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 notiert am Dienstagmittag im Minus
Benzinga If You Invested $1000 In Linde Stock 20 Years Ago, You Would Have This Much Today
Benzinga This Linde Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday
Benzinga Here&#39;s How Much $100 Invested In Linde 10 Years Ago Would Be Worth Today
Benzinga Here&#39;s How Much You Would Have Made Owning Linde Stock In The Last 20 Years
Zacks Linde Q3 Earnings & Revenues Top Estimates on Higher Americas Pricing
MotleyFool Linde Q3 2025 Earnings Call Transcript
Zacks Here's What Key Metrics Tell Us About Linde (LIN) Q3 Earnings
Zacks Linde (LIN) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
RSS Feed
Linde plc zu myNews hinzufügen