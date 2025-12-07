DAX 24.092 +0,3%ESt50 5.727 +0,1%MSCI World 4.418 +0,0%Top 10 Crypto 12,29 +2,0%Nas 23.613 +0,2%Bitcoin 78.530 +1,4%Euro 1,1641 +0,0%Öl 62,92 -1,5%Gold 4.203 +0,2%
Apple Aktie

Apple Aktien-Sparplan
238,45 EUR -0,85 EUR -0,36 %
STU
277,96 USD -0,84 USD -0,30 %
BTT
Marktkap. 3,53 Bio. EUR

KGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN 865985

ISIN US0378331005

Symbol AAPL

UBS AG

Apple Neutral

15:36 Uhr
Apple Neutral
Apple Inc.
238,45 EUR -0,85 EUR -0,36%
Charts| News| Analysen
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple nach einer Umfrage unter Smartphone-Nutzern in mehreren wichtigen Ländern auf "Neutral" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Der Trend der Kaufabsichten beim iPhone sei durchwachsen, schrieb David Vogt in einer am Montag vorliegenden Studie. Starkes anfängliches Interesse gebe es aber an faltbaren Geräten./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 20:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Neutral

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 280,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 278,78		 Abst. Kursziel*:
0,44%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 277,96		 Abst. Kursziel aktuell:
0,73%
Analyst Name:
David Vogt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 288,40

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Apple Inc.

15:36 Apple Neutral UBS AG
04.12.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.12.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Apple Inc.

