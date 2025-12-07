Apple Aktie
Marktkap. 3,53 Bio. EURKGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN 865985
ISIN US0378331005
Symbol AAPL
Apple Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple nach einer Umfrage unter Smartphone-Nutzern in mehreren wichtigen Ländern auf "Neutral" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Der Trend der Kaufabsichten beim iPhone sei durchwachsen, schrieb David Vogt in einer am Montag vorliegenden Studie. Starkes anfängliches Interesse gebe es aber an faltbaren Geräten./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 20:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: J2R / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Apple Neutral
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 280,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 278,78
|Abst. Kursziel*:
0,44%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 277,96
|Abst. Kursziel aktuell:
0,73%
|
Analyst Name:
David Vogt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 288,40
*zum Zeitpunkt der Analyse
