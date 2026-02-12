DAX24.915 +0,3%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7700 +6,1%Nas22.689 +0,4%Bitcoin58.173 +4,3%Euro1,1871 ±0,0%Öl67,78 +0,3%Gold5.039 +2,4%
NASDAQ-Handel: NASDAQ 100-Anleger greifen nachmittags zu

13.02.26 20:02 Uhr
Der NASDAQ 100 verbucht am Freitag Zuwächse.

Am Freitag tendiert der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 0,75 Prozent fester bei 24.872,72 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 24.662,95 Zählern und damit 0,100 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (24.687,61 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24.514,96 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24.921,47 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,324 Prozent nach unten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 13.01.2026, bei 25.741,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.11.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 24.993,46 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 13.02.2025, bei 22.030,71 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 1,32 Prozent zurück. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 26.165,08 Punkten. Bei 24.455,40 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 9,20 Prozent auf 134,32 USD), Applied Materials (+ 9,09 Prozent auf 358,23 USD), DexCom (+ 8,64) Prozent auf 70,70 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 7,43 Prozent auf 499,58 USD) und Constellation Energy (+ 6,49 Prozent auf 294,04 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Starbucks (-2,20 Prozent auf 94,63 USD), NVIDIA (-1,34 Prozent auf 184,44 USD), MercadoLibre (-1,23 Prozent auf 1.982,24 USD), Broadcom (-1,02 Prozent auf 327,78 USD) und Apple (-1,00 Prozent auf 259,11 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 21.920.436 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,894 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

In diesem Jahr weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,60 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

