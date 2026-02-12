DAX 24.930 +0,3%ESt50 5.995 -0,3%MSCI World 4.505 -0,2%Top 10 Crypto 8,5520 +2,8%Nas 22.597 -2,0%Bitcoin 56.603 +1,5%Euro 1,1873 +0,0%Öl 67,55 %Gold 4.997 +1,5%
HelloFresh Aktie

5,28 EUR +0,18 EUR +3,45 %
STU
Marktkap. 785,23 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A16140

ISIN DE000A161408

Symbol HLFFF

DZ BANK

HelloFresh Halten

14:51 Uhr
HelloFresh Halten
HelloFresh
5,28 EUR 0,18 EUR 3,45%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Hellofresh von 6 auf 5 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. "Das Rezept für nachhaltigen Erfolg wird noch verfeinert" - so überschrieb Thomas Maul am Freitag seinen Kommentar zum Geschäftsbericht für 2025. Die Aktien seien günstig, aber Berechenbarkeit der künftigen Umsatz- und Ergebnisentwicklung sei (noch) zu schwach für eine Empfehlung./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 13:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HelloFresh SE

