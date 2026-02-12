HelloFresh Aktie
Marktkap. 785,23 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A16140
ISIN DE000A161408
Symbol HLFFF
HelloFresh Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Hellofresh von 6 auf 5 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. "Das Rezept für nachhaltigen Erfolg wird noch verfeinert" - so überschrieb Thomas Maul am Freitag seinen Kommentar zum Geschäftsbericht für 2025. Die Aktien seien günstig, aber Berechenbarkeit der künftigen Umsatz- und Ergebnisentwicklung sei (noch) zu schwach für eine Empfehlung./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 13:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HelloFresh SE
Zusammenfassung: HelloFresh Halten
|Unternehmen:
HelloFresh
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
5,02 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
5,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thomas Maul
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HelloFresh
|14:51
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|12.02.26
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|12.02.26
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|12.02.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
