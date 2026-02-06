DAX24.898 +0,2%Est505.992 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8300 +6,1%Nas22.590 ±-0,0%Bitcoin57.844 +3,7%Euro1,1859 -0,1%Öl67,58 ±0,0%Gold4.988 +1,3%
Industriegewerkschaft

ExxonMobil-Aktie im Minus: Beschäftigte arbeiten wieder unter Tarifverträgen

13.02.26 16:18 Uhr
ExxonMobil-Aktie fällt an der NYSE: Tarifverträge zurück! | finanzen.net

Die Mitarbeiter des Öl- und Gaskonzerns ExxonMobil arbeiten in Deutschland wieder unter Tarifverträgen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
125,76 EUR -4,16 EUR -3,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der US-Konzern und die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) haben sich schon am Donnerstag in Hamburg auf einen Abschluss geeinigt, wie beide Seiten am Freitag mitteilten.

Wer­bung

Der Abschluss gilt demnach für die rund 800 Beschäftigten in Deutschland. Das Deutschlandgeschäft des Unternehmens wird aus Hannover und Hamburg geleitet. Wichtige Produktionsstandorte befinden sich in den niedersächsischen Gemeinden Großenkneten und Dötlingen.

Laut der IG BCE, die in Hannover sitzt, hatte ExxonMobil vergangenes Jahr alle Tarifverträge mit der Gewerkschaft gekündigt. Die neuen Verträge sind am Donnerstag in Kraft gesetzt worden, wie ein ExxonMobil-Sprecher sagte.

Die beiden Seiten haben unter anderem vereinbart, dass die Entgelte der Beschäftigten zum Februar um 2,4 Prozent steigen.

Wer­bung

Im NYSE-Handel notiert die ExxonMobil-Aktie zeitweise 0,57 Prozent tiefer bei 149,08 US-Dollar.

/lkm/DP/stw

HAMBURG/HANNOVER (dpa-AFX)

Bildquellen: Rob Crandall / Shutterstock.com, Katherine Welles /Shutterstock.com

